Tesla apre i suoi compressori a tutte le auto nei Paesi Bassi con Benzinga Spagna

concorrenti Xpeng Inc. (NYSE: NYSE 🙂 e Nio Inc (NYSE: NIO (NYSE :)), che è ancora piccola ma sta crescendo molto rapidamente e ha in programma di espandersi al di fuori della Cina, hanno sviluppato le proprie reti di trasporto merci compatibili. l’altro.

Perché è importante, Tesla ha ampliato la sua rete Supercharger in mezzo alla crescente concorrenza. Il produttore di veicoli elettrici ha più di 30.000 compressori in tutto il mondo, di cui oltre 8000 in Cina.

“Il nostro obiettivo è imparare e ripetere rapidamente, continuando ad espandere in modo aggressivo la rete, in modo che nel tempo possiamo fornire ai conducenti Tesla e non Tesla l’accesso a tutti i compressori in tutto il mondo”.

Attualmente, i veicoli non Tesla sono disponibili per l’accesso anche in Francia e Norvegia e i beta test sono in corso in Germania e Belgio.

Tesla Inc (NASDAQ:) ha annunciato lunedì di aver ampliato l’accesso alla sua rete di compressori per tutti i veicoli elettrici nei Paesi Bassi.

