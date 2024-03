Furto di chiavi bancarie: strategie e pratiche per evitarlo

Il furto delle chiavi bancarie è una preoccupazione crescente nell’era digitale. I criminali informatici utilizzano varie tecniche per accedere a informazioni sensibili, mettendo a rischio i conti bancari e la sicurezza finanziaria delle persone. ESETUna società leader nel settore della sicurezza informatica rivela le strategie chiave utilizzate dai criminali e alcune buone pratiche per evitare di cadere nelle loro trappole.

Ecco alcune delle tecniche di furto di chiavi più comuni:

Siti web falsi

Una delle tattiche più comuni utilizzate dai truffatori è creare siti Web falsi che appaiono come pagine bancarie ufficiali. Questi siti spesso sembrano quasi identici al sito reale e potrebbe essere difficile per gli utenti inesperti distinguerli. In questo modo, una volta che gli utenti inseriscono le proprie credenziali su questi siti fraudolenti, i criminali informatici possono accedere ai loro account legittimi e rubare le loro informazioni finanziarie.

Siti Web compromessi

A loro volta, i criminali informatici possono hackerare siti Web legittimi per accedere alle credenziali bancarie degli utenti. Ciò si ottiene sfruttando le vulnerabilità in script o plugin obsoleti. Ciò può avvenire anche creando pagine false all'interno di siti Web esistenti. Una volta che gli utenti entrano in queste pagine false, viene chiesto loro di inserire i propri dati bancari, che i criminali poi rubano.

Malware

I malware, come i trojan bancari, sono un altro strumento comunemente utilizzato per rubare credenziali bancarie. Questo malware può infettare i dispositivi degli utenti tramite e-mail di phishing, pubblicità dannose o app mobili false. Una volta installato sul dispositivo della vittima, il malware può registrare i tasti premuti, acquisire informazioni finanziarie e quindi inviarle ai criminali informatici.

Chiamate telefoniche

I truffatori spesso utilizzano l'ingegneria sociale per indurre le persone a ottenere le proprie credenziali bancarie tramite telefonate. I criminali fingono di essere rappresentanti di una banca o di un ente pubblico e possono richiedere informazioni personali e finanziarie alle vittime.

Profili falsi sui social network

Un'altra tattica efficace è creare profili falsi sui social media che impersonano banche o istituti finanziari. Questi profili possono inviare messaggi diretti agli utenti, richiedendo informazioni bancarie con falsi pretesti. Utilizzando il nome e il logo dell'istituto bancario, questi truffatori possono ingannare le vittime e ottenere l'accesso ai loro conti bancari.

Pratiche di sicurezza per proteggersi dal furto delle chiavi

Per tutelarsi dal furto delle credenziali bancarie, ESET Ecco alcune buone pratiche di sicurezza online:

Convalida del sito web: Prima di inserire qualsiasi informazione personale o finanziaria su qualsiasi sito web, assicurati che l'indirizzo sia corretto e che disponga di un certificato di sicurezza valido.

Prima di inserire qualsiasi informazione personale o finanziaria su qualsiasi sito web, assicurati che l'indirizzo sia corretto e che disponga di un certificato di sicurezza valido. Non fornire informazioni personali senza verificarle: Non condividere mai informazioni personali o finanziarie a meno che tu non sia sicuro che il sito o la persona che ti chiede siano legittimi, soprattutto al telefono.

Non condividere mai informazioni personali o finanziarie a meno che tu non sia sicuro che il sito o la persona che ti chiede siano legittimi, soprattutto al telefono. Non fare clic su collegamenti sospetti: Evita di fare clic su collegamenti o scaricare allegati da e-mail, messaggi di testo, social network sospetti o da mittenti sconosciuti.

Evita di fare clic su collegamenti o scaricare allegati da e-mail, messaggi di testo, social network sospetti o da mittenti sconosciuti. Mantieni aggiornato il software: Assicurati che il software di sicurezza e il sistema operativo siano aggiornati per proteggerti dalle minacce malware e dalle vulnerabilità della sicurezza più recenti.

Assicurati che il software di sicurezza e il sistema operativo siano aggiornati per proteggerti dalle minacce malware e dalle vulnerabilità della sicurezza più recenti. Utilizza soluzioni di sicurezza affidabili: Prendi in considerazione l'utilizzo di solide soluzioni di sicurezza che includano la protezione dalle frodi online, come l'online banking e la protezione dei pagamenti di ESET. In questo modo viene garantito un ambiente sicuro e affidabile per lo svolgimento delle transazioni online.

Seguendo queste pratiche di sicurezza, puoi ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di credenziali bancarie rubate e proteggere le tue risorse finanziarie online. Inoltre, è importante rimanere vigili e aggiornati sulle ultime minacce e tecniche utilizzate dai criminali informatici.