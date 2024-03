Partiti per l'avventura: un veicolo tanto atteso arriva nel mercato dei SUV estremi

L'American Bronco ha caratteristiche e tecnologie che consentono il massimo utilizzo senza perdere comfort e sicurezza

Dicono che sia un SUVMa è molto più di questo. È un vero veicolo Fuoristrada estremo Che devono essere categorizzati a causa delle cose che sono sul mercato e della necessità di etichettare tutto. Ci sono molti casi come questo, e non solo nella categoria altamente popolata Veicoli utilitari sportivi. Sono veicoli così speciali che vanno oltre il loro marchio, hanno un nome proprio e sono per questo riconosciuti a livello globale. Vai con lui Mustangcon il Corvetta O con lui Martello 🔨Ciò è accaduto anche con la Random Access Memory (RAM), che ha finito per diventare un marchio di fabbrica.

FordArgentina Tutti i dettagli attesi, compreso il prezzo, sono stati finalmente riportati all'originale Ford BroncoWildtrakL'americano, il fratello maggiore del Bronco Sport che conosciamo in Argentina dal Messico. Vieni a competere “One to One” con Jeep WranglerAllo stesso modo l'F-150 arrivò a competere con la RAM.

Due giganti nordamericani stanno rafforzando la loro offerta di veicoli fuori strada Da molto tempo nel nostro mercato. Decidere che è ora di far entrare il grande Bronco è direttamente correlato alla decisione di farlo Il pubblico avventurosoche vuole sicurezza e tecnologia attuale in un veicolo che possa sorpassare qualsiasi attraversamento o fuoristrada e possa essere attraversato su quattro ruote.

L'impegno di Ford verso l'utilitarismo, il commercialismo e un'ampia gamma di SUV continua al massimo in questo Bronco

Il Bronco Wildtrack ha un motore potente e familiare Motore V6 biturbo da 2,7 litri Dotato di quattro valvole per cilindro con aspirazione variabile e doppio albero a camme in testa, l'Ecoboost è plug-and-able Potenza: 334 CV Con una coppia impressionante di 562 Nm. Questo propulsore è abbinato a un cambio a 10 velocità, noto anche alla famiglia Ford, e a un sistema di trazione integrale in quattro modalità operative: 4×2, 4×4 automatica, 4×4 alta e 4×4 bassa.

Tuttavia, tutte queste prestazioni sono supportate da capacità rese possibili solo da dimensioni più adatte al fuoristrada e ad affrontare terreni estremi. Il Bronco è lungo 4,8 metri, ma il suo passo è di 2,9 e la sua altezza da terra è di 292 mm. L'angolo ventrale è di 26,3 gradiAiuta ad avere ruote da 35 pollici in totale, con un cerchio da 17 pollici. Lui L'angolo di attacco è di 43,2 gradi L'uscita è di 37 gradi e la sua capacità di attraversamento è di 850 mm. Pesa 2.348 chilogrammi, può ospitare cinque passeggeri e ha un serbatoio di carburante di 79 litri.

Tutti gli accessori che ama fuori strada Dovrebbero essere presenti, dai ganci su ciascun paraurti ai rinforzi sotto la carrozzeria, ma anche, per rendere l'avventura più completa, Il tetto è rimovibile, così come le porte. Tutte queste operazioni vengono eseguite senza strumenti aggiuntivi e i pannelli possono essere immagazzinati in grandi scatole appositamente progettate per trasportare queste parti in modo sicuro all'interno del veicolo stesso.

L'altezza da terra e l'angolo di pancia sono due dei punti di forza di questa vettura quando viene utilizzata come SUV.

A livello di Tecnologia e sicurezzaoffre 6 airbag, il sistema Ford copilota 360 Che include il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata di emergenza autonoma, l'assistenza al mantenimento della corsia, l'assistenza alla partenza in salita, l'assistenza alle manovre evasive, il cruise control adattivo con telecamere con visione circostante a 360 gradi e abbaglianti automatici.

Queste sono chiamate modalità di guida Capre (vai su qualsiasi terreno)Esistono sette tipi diversi per diversi tipi di requisiti. Oltre alla modalità di utilizzo normale sono presenti le modalità Sport, Low, Slippery, Sand, Mud ed Eco, ma per la guida estrema ci sono tre dispositivi specifici molto interessanti.

Lui Controllo del percorso Si attiva per controllare la velocità per mantenerla costante con movimenti minimi delle ruote; Lui Assistente alla svolta in corsia Funziona nelle manovre a velocità molto bassa, quando la svolta deve essere effettuata con un angolo molto chiuso, e il processo consiste nell'applicare un freno alla ruota posteriore interna, in modo che la vettura giri in qualche modo su un asse molto vicino alla asse verticale di rotazione del corpo.

Inconfondibile il look del Bronco, valorizzato anche dalla scritta sulla calandra e dal logo Ford in un unico punto della carrozzeria

Infine, il Pista di guida a un pedale Permette all'acceleratore di avere il pieno controllo della guida senza frenare, perché così come esiste un sistema simile nell'auto elettrica Mustang Mach-E, tutto può essere gestito dall'acceleratore, sia quando si tratta di applicare potenza nel modo tradizionale modo, calpestandolo, nonché quando è necessario utilizzare il freno, rilasciarlo completamente.

La prevendita è iniziata giovedì scorso, 14 marzo. La consegna di queste prime unità, che potranno avere quattro opzioni di colore tra Oxford White, Mercury Grey, Cactus Grey e Velocity Blue, inizierà a maggio e avrà un prezzo di vendita per il primo mese di quest'anno. $ 120.720.000Con una garanzia di tre anni o 100.000 chilometri, a seconda di quale evento si verifichi per primo.