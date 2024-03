Ferrari 250 Testa Rossa, da Vinci su ruote

Considerata da molti esperti Ferrari l'auto più bella mai realizzata, la 250 TR è, a dir poco, una delle carrozzerie più belle mai create dalla Ferrari. Cavallo rampante. Ma non c'è dubbio che sia uno dei modelli più rari, ricercati e ambiti ad essere usciti dagli stabilimenti di Maranello in 70 anni.

La prestigiosa casa d'aste RM Sotheby's ha lanciato il 23 febbraio a Detroit un'offerta per un'unità della cosiddetta Paraurti flottante (paratia galleggiante), completata all'inizio del 1958 con scafo numero 0738 TR.

È stata ordinata nuova da Jean Luis Lacerda Soares, di San Paolo, presso la concessionaria Ferrari Carlos Kaufmann di Caracas. Ferrari

L'aggiudicazione di un gioiello del motorsport di questo calibro è avvenuta attraverso la modalità di acquisizione più esclusiva: attraverso una busta sigillata nella quale sono state registrate le offerte segrete. Il suo valore stimato è stato fissato tra 34 e 38 milioni di dollari, tenendo conto delle sue condizioni, della sua origine e di due transazioni precedenti.

Nel 2009, una 250 Testa Rossa fu venduta per 16,4 milioni di dollari (all'epoca un record mondiale per un'auto venduta all'asta), mentre nel 2014 un'altra 250 TR simile fu venduta tramite un concessionario di auto d'epoca del Regno Unito per 40, milioni di dollari. È molto probabile che questo campione supererà di gran lunga questo numero dieci anni dopo.

Prende il nome dalle famose testate rosse del motore. Testa Rossa significa “testa rossa” in italiano Ferrari

Sebbene la Ferrari 250 Testa Rossa Ponton Fender non riceva generalmente gli stessi riconoscimenti della 250 GTO, il Santo Graal delle classiche, è molto più rara in termini di numero totale di auto prodotte, con solo 19 unità costruite tra il 1957 e il 1957. . Tra il 1961 e il 1963 furono costruite 36 GTO.

Questa particolare unità proveniva dall'illustre gruppo americano Ferrari e il suo record di corse, che dura da più di un decennio, comprende quasi 20 gare con quattro vittorie complessive.

Equipaggiato con il leggendario motore V12 “Colombo” da 3,0 litri da 128 LM con 6 carburatori Ferrari

Nel 2013 è stata sottoposta ad un restauro completo – per un costo di oltre 650.000 euro – da parte degli specialisti Ferrari Classic, per il quale è stata certificata. Libro rosso Essendo una delle poche auto TR che conserva ancora il motore e il cambio originali, nota come Numeri corrispondenti (numeri corrispondenti).

