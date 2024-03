Costa Rica: Tasso di chiusura dell'Euro oggi, 15 marzo, da EUR a CRC

La moneta europea ha una grande importanza in Costa Rica a causa dell'afflusso di turismo proveniente dal Vecchio Continente. (informazione)

Lui Euro Negoziato in chiusura 548,39 colon costaricani in mediail che significa una variazione dell'1,24% rispetto ai 541,67 coloni del giorno precedente.

E negli ultimi sette giorni Euro Accumula un aumento di 0,82%; Su base annua si registra invece ancora un calo 4,81%.

Rispetto ai giorni precedenti, ha invertito il risultato della seduta precedente, quando aveva registrato un calo dello 0,18%, non essendo riuscito a consolidare una tendenza chiara negli ultimi tempi. La volatilità degli ultimi sette giorni è superiore ai dati ottenuti nell'ultimo anno (8,49%), quindi il valore sta subendo variazioni maggiori rispetto alla tendenza generale.

Lui Banca Nazionale del Costa Rica (BCCR) Si prevede che entro il 2024 l’“abbondanza di liquidità” del dollaro sarà mantenuta ed è improbabile che si osservino notevoli pressioni al rialzo sul tasso di cambio.

Javier CortesStratega degli investimenti Titoli BNSi prevede che anche quest'anno la stessa banca centrale del paese centroamericano continuerà ad assorbire l'eccesso di offerta di dollari, motivo per cui la ripresa dell'economia nazionale dovrebbe essere moderata.

In un contesto globale caratterizzato dalla moderazione Inflazione economica E il Aumento dei tassi di interesseLe prospettive economiche sono positive per l’anno in corso, ma c’è preoccupazione per il 2025.

Emmanuel Aguero Quesada, membro del Centro Internazionale di Politica Economica per lo Sviluppo Sostenibile dell'Università Nazionale (CINPE-UNA), ha dichiarato all'Università del Semanario che c'è ottimismo per la crescita economica che si realizzerà. stato unito Nel 2023.

Lui Colon costaricanoPrende il nome dal personaggio di Cristoforo Colombo, anche la moneta a corso legale in Costa Rica è divisa in 100 parti uguali chiamate centimos.

Dopo la sua indipendenza nel 1821, il paese abbandonò l'uso della valuta spagnola e iniziò ad utilizzare il real, per poi optare per il peso. L'uso del colon come moneta a corso legale è stato stabilito solo nel 1986.

Va notato che le monete oggi in circolazione hanno tagli da 5, 10, 25, 50, 100 e 500 colones. In precedenza c'erano 1 e 2 due punti, ma sono stati rimossi da Banca Centrale della Costa Rica Non hanno più valore sul mercato. Per quanto riguarda le banconote, ci sono 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 e 50000.

In Costa Rica, le monete da 100 colonne sono conosciute anche come “una teja”, le banconote da 1.000 colonne sono conosciute come “rosse” e le banconote da 5.000 colonne sono conosciute come “tucani”, a causa delle immagini precedentemente stampate sul denaro. il contrario.