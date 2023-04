“Qüentales” colma il divario linguistico nello spazio digitale che consente la comunicazione con le giovani generazioni di lettori

Nella foto è il figlio di Monica e Carlos Prado, che utilizza la piattaforma “Quentales”. [Foto cortesía / Qüentales] Monica e Carlos Prado con il figlio. [Foto cortesía / Qüentales]

Crescere i bambini di prima generazione a parlare spagnolo è difficile, questo è un problema facilmente identificabile su cui molti genitori immigrati ispanici possono essere d’accordo.

“Qüentales”, una piattaforma di libri online multilingue, è la soluzione per i genitori che desiderano che i propri figli parlino fluentemente entrambe le lingue, spagnolo e inglese. Il servizio di abbonamento alle storie fornisce un ambiente di apprendimento ideale per i bambini bilingui che cercano di espandere le proprie competenze in modo efficiente.

Monica e Carlos Prado, genitori di origini ecuadoriane, hanno creato “Quentales” quando si sono resi conto che il loro figlio, nato a Las Vegas, si rifiutava di leggere e parlare spagnolo.

“Come è nata l’idea? Ad un certo punto, durante la pandemia, ci siamo resi conto che nostro figlio di 9 anni – in quel momento – non voleva leggere. La cosa che per me è sempre stata importante”, ha sottolineato Monica Prado .

D’altra parte, i figli più grandi di Monica trascorrono il loro tempo leggendo narrativa, storia e molti altri libri.

È stato ispirato a far rivivere “Quentales” nello spazio digitale per connettersi con le giovani generazioni di lettori che trascorrono più tempo su telefoni cellulari, computer e tablet come suo figlio più giovane.

Come giornalista, la lettura è una parte essenziale dell’identità di Monica, quindi era naturale che condividesse il suo amore per la lettura con i suoi figli.

Sono anche un giornalista. Ho sempre amato scrivere e raccontare storie. Quando ho avuto i miei primi figli, ho capito che mi sarebbe piaciuto raccontare loro delle storie”.

Con “Quentales”, Monica e suo marito hanno colmato un vuoto di cui avevano bisogno molte famiglie bilingue. Essere bilingue e imparare a parlare correntemente lo spagnolo fornisce un senso di identità e orgoglio ai bambini immigrati, secondo Monica.

Ha osservato che “il nostro bilinguismo fin dall’inizio ci ha aiutato molto, cosa che amo perché è quello che siamo ora, famiglie bilingue”.

I lettori troveranno un’ampia varietà di generi nel catalogo della biblioteca online “Quentales”. Dai classici libri per bambini come Hansel e Gretel ai racconti originali di autori indipendenti di tutto il mondo. Qüentales offre anche quiz interattivi, audio per accompagnare il testo, illustrazioni animate e altro ancora.

Quella che era iniziata come un’idea per i bambini si è ora estesa ad adolescenti e adulti. Ulteriori informazioni su “Quentales”, visitare www.Quentales.com.