Riepilogo della settimana: dai risultati di Textil Lonia agli acquisti di Aesop

L’industria della moda non sta camminando su un ponte. Questa settimana L’Oréal ha dato alla campana prevalente la sua offerta di acquisto di $ 2.500 milioni per Aesop. L’altro grande finalista per rilevare l’azienda di cosmetici che Natura ha finora posseduto è il fondo di investimento Permira. Da parte sua, il gruppo di moda galiziano Textil Lonia ha annunciato i risultati per il 2021, avviando una ripresa senza raggiungere i livelli pre-pandemia. Altro protagonista della settimana è Decathlon, che ha annunciato i dati dello scorso anno, con una crescita del 12% e un utile di 923 milioni di euro.

Lunedi

SIMB35

L’indice, che misura la capitalizzazione totale delle 35 società più importanti del settore, è salito del 5,5% in borsa a marzo e ha raggiunto il valore più alto dal 2021.

Sunai

Il gruppo portoghese in Spagna è stato riorganizzato e gli uffici di Losanna sono stati trasferiti a Madrid.

corte inglese

Il gruppo di supermercati guidato da Marta Alvarez ha chiuso i suoi debiti con Dimas Gimeno pagando 30 milioni di euro.

Martedì

Puig

Il gruppo catalano rafforza la sua punta con talento dal consumo di massa e fragranze.

Harper e Nair

Malaga Fashion Company prevede di raddoppiare le vendite entro il 2024 attraverso il franchising e online.

Moschino

Il CEO dell’azienda segue le orme di Jeremy Scott e lascia l’azienda.

Cina

Il colosso asiatico ha lanciato una piattaforma per identificare tessuti sostenibili per il suo abbigliamento.

Mercoledì

Associazione Tessile Lunya

L’azienda galiziana, che collabora con CH Carolina Herrera e Purificación García, sta tornando in utile senza raggiungere le vendite pre-pandemia.

Revlon

L’azienda americana di profumi e cosmetici è emersa dal fallimento dopo aver accettato di ridurre il proprio debito di 2.700 milioni di dollari.

Vero

Il gruppo di cosmetici francese ha superato l’offerta di Aesop dopo aver speso 2.500 milioni di dollari.

Orologi e meraviglie

Il Salone dell’Orologeria di Ginevra si chiude con 43.000 visitatori.

Giovedì

Commercio globale

La moda volta pagina sul Covid-19: il commercio globale di abbigliamento è aumentato del 16% rispetto al 2019.

indice

La Russia dà il via libera alla vendita delle attività del gruppo galiziano nel Paese al gruppo Daher.

Soeur Y Sessun

Le società di moda francesi Soeur e Sessùn, di proprietà del fondo di investimento Experienced Capital Partners, installeranno due società Grandi magazzini negli edifici vicini.

decathlon;

Il colosso francese cresce del 12% e raggiunge un utile di 923 milioni di euro nel 2022.

Venerdì

Tira e sopporta

Inditex rinnova la sua catena di moda giovanile con un nuovo logo e un nuovo concept di negozio.

ASUS

Il gruppo britannico ha nominato amministratore indipendente Jose Manuel Martinez Gutierrez, amministratore delegato di Bimba y Lola.