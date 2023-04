Milei Space e un nuovo avvocato dei media si offrono di occuparsi della difesa degli autisti di autobus

Sotto Azione legale contro i due autisti di autobus arrestato per aver aggredito il Segretario alla Sicurezza della Provincia di Buenos Aires, Sergio Berni, Deputato regionale associato a Javier Meili, Nahuel SoteloOltre a studiare avvocato mediatore Francesco Sopra Si è offerta di consigliare i partecipanti per tutto il tempo necessario al caso .

I due operai erano stati arrestati per l’aggressione a BernieNel bel mezzo dei fatti accaduti lunedì scorso in seguito all’omicidio del suo compagno, Daniel Barrientos.

Dopo il rilascio, è stato indicato che Il crimine di cui erano accusati non era discutibileEcco perché sono riusciti a uscire e non c’erano precedenti penali”.

Tuttavia, nonostante il rilascio dei piloti Jose Galliano e Jorge Zerda giovedì sera, Il processo giudiziario continuerà ad evolversi, come confermato da fonti del Dipartimento di Giustizia. Gli aggressori del ministro sono comparsi a Buenos Aires davanti all’ufficio del pubblico ministero situato al 1300 di Paseo Colón nella città di Buenos Aires, anche se “si sono rifiutati di testimoniare”.

In questo contesto, ha detto il deputato regionale associato a Javier Meili, Nahuel Sotelo, Si è offerto, attraverso i suoi social network, di consigliare gli autisti di autobus con l’avvocato Francisco Onto, che si sarebbe incaricato della difesa .

Sempre dalla parte giusta https://t.co/gYKNIImAK6 —Francesco Oneto (@fraoneto) 7 aprile 2023

“Bernie dovrebbe assicurarsi che la polizia venga inviata per catturare i criminali invece di camminare piangendo attraverso i canali televisivi e perseguitare i lavoratori”, ha detto il legislatore in un comunicato stampa.

“Dal nostro banco ci proponiamo di prendere in carico con @fraoneto [Francisco Oneto] Difesa dei conducenti arrestati. Non possiamo permettere ai politici di instillare paura nei cittadini che si sentono impotenti ma proteggono sempre i criminali”.

Francisco Onto è un avvocato laureato presso l’Università di Buenos Aires ed è socio dello studio legale Francisco Onto y Asociados dal 2013. È specializzato in diritto penale e criminologia.

Con più di 110.000 follower sulla sua pagina Twitter personale e un numero simile sul suo account YouTube, Onyeto è ben noto nel campo dei social network per la sua presenza nei dibattiti su temi della situazione politica e sociale.

Legati agli spaccati liberali vicini a Javier Mele, così come a riferimenti conservatori come lo scrittore Agustín Lage, i video più riproducibili dell’avvocato illustrano le sue posizioni contro l’identità di genere, così come gli slogan promossi dagli spazi femministi.