Saragozza sarà la prima (e unica) città europea ad avere uno spazio di atterraggio e decollo per droni in ambiente urbano

Il Comune di Saragozza facilita l’occupazione di 7.500 metri quadrati di terreno situato vicino al parcheggio sud dell’Expo per avviare la gestione di un porto verticale sotto l’egida di U-ELCOME, un progetto promosso dalla Commissione Europea

Saragozza diventerà La prima e unica città europea In presenza, in ambiente urbano, di a verticale.

I porti verticali sono le infrastrutture che fungono da spazio per Atterraggio e decollo di droni Distribuire merci e/o trasportare persone tra le diverse parti della città.

Il progetto sarà promosso dall’ente Expodronicoautorizzata dal Comune di Saragozza, con A Un canone annuo di 14.094 euro A beneficio del consiglio comunale, e occupazione temporanea Rischioso davvero, fino alla scadenza del termine 10 anni massimoper una parte specifica della Terra di circa 7500 mq intorno allo stand sud della fieraal fine di utilizzarlo come porto per i droni Nell’ambito del progetto U-ELCOME Commissione europea.

In questo modo, la città si erge come Lo standard in Europa Permettere Nello stesso anno per testare le infrastrutture Atterraggio e decollo verticale di UAV in ambienti urbani e interurbani Per la prima volta in Spagna e in Europa.

La spina dorsale è un’infrastruttura abilitante per la mobilità aerea urbana e regionale e crea una nuova forma di mobilità attraverso Trasporto di passeggeri e merci Con veicoli a decollo e atterraggio verticale.

Infrastruttura che è un nuovo mezzo per Modi di trasporto efficienti e sostenibili E zero emissioni ridurranno i tempi di trasporto.

Saragozza come città pioniere in questa mobilitàHo scelto l’agevolazione ambiente di test Può essere implementato in modo organizzato in futuro, ma con tutta l’esperienza e la conoscenza nel campo del trasporto aereo urbano e interurbano.

Questo progetto lo farà Creazione di conoscenza e occupazione di alto valore In una città che attira le imprese per la convalida alta tecnologia E lavoro qualificato e per le aziende che desiderano completare Fase di certificazione in ambiente urbano e interurbano‘, come dettagliato dal futuro gestore delle porte della colonna.

Così la città divenne il fulcro dell’attenzione da sostenere Sviluppo di servizi logistici e operativi In vari progetti europei godendo della massima visibilità. Società di gestione infrastrutture come più blu (Potere da Globalvia) Hanno già mostrato interesse A Lancio nei prossimi mesi i tuoi inizi Modelli a Saragozza.

accanto a, È inoltre in preparazione una proposta per l’implementazione di rotte aeree Logistica farmaceutica a Saragozza con partecipazione novitàche opererà da questo porto alle sue strutture nella città dei trasporti.

Questo percorso è un grande passo che consentirà un mercato completo dei servizi aeronautici e logistici utilizzando le infrastrutture della città come intersezioni logistiche e gli sforzi congiunti del settore privato.

Il progetto includerà Agenti privati ​​con interessi tecnologici, patrimoniali, industriali e commerciali Per accelerare nuovi modelli economici, implementare il modello di business e controllare le infrastrutture e le operazioni a vantaggio della città. diventa Saragozza Un riferimento che può essere sviluppato ed esportato in altre città Come esempio fattibile dal punto di vista dei servizi, dei partenariati pubblico-privato e dei modelli di business” indicano i promotori del progetto.

L’intero processo parte da Presentazione dell’Hera Drone Hub Nel 2021 a Parcheggio Expo Sud, al fine di posizionare Saragozza come spazio ideale per testare e implementare la nuova mobilità. “Tutto il supporto e la collaborazione forniti da Zaragoza as Il primo spazio in ambiente urbanorendendola una delle poche città in Europa che, Sotto l’egida del progetto U-ELCOMEU-spazio. questo programma promosso dalla Commissione Europea impatto Tre paesiche lavoreranno insieme (Spagna, Italia e Francia), in 15 sedi Gli spazi sandbox ufficiali saranno abilitati per testare in sicurezza il nuovo porto e alla fine diventare un vero spazio operativo in poco più di un anno.

Mobilità aerea urbana a Saragozza

Questa infrastruttura è stata aggiunta a tutte le iniziative sviluppate in ultimi tre anni E questo sito Saragozza Come Standard europeo per la mobilità aerea urbana. Alla fine del 2020, la città è ufficialmente iniziata Progetto europeo “Flying Forward 2020” (FF2020)a cui partecipa il consiglio comunale 12 partner da 6 paesi europei E 17 enti cooperanti. Flying Forward 2020 è uno dei progetti approvati dall’Unione Europea nel bando di raccolta fondi Ricerca, sviluppo e innovazione Dal programma H2020 “Towards Sustainable Urban Air Mobility”.

A questo progetto si aggiunge, a marzo 2021, uno spettacolo Ecco Drone HubE Il primo spazio urbano europeo di test e formazioneo veicoli senza equipaggio situati in Parcheggio galleria sud da Saragozza. Si trova a circa a Laboratorio perfetto per Vivi la trasformazione della mobilità urbana e formazione per nuovi usi dell’aria, del suolo e dell’acqua. Pertanto, la posizione geografica di Saragozza consente lo sviluppo di un progetto globale con industrie come l’energia, l’automobile e la logistica.

