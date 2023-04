8 nuove app Android che ti consigliamo di provare

Scopri le 8 migliori app gratuite apparse su Google Play nelle ultime settimane.

App sul tuo telefono Android

Se sei uno di quelli che di tanto in tanto si tuffano nel Google Play Store per cercare Nuove app gratuite per Android di tutti i tipisei nel posto giusto perché oggi ti abbiamo scelto Le migliori nuove app apparse sul Google Store nelle ultime settimane.

Un altro fine settimana, veniamo da te 8 nuove app Android da non ignorare Perché sono tutti gratuiti e molto utili.

Collegamenti di gruppo Unisciti a WA Group Link

Se hai provato a trovare un gruppo WhatsApp senza successo, Group Links è l’app di cui hai bisogno, perché è uno strumento gratuito Unisce in un unico posto un numero enorme di collegamenti per gruppi WhatsApp di ogni tipo.

Per facilitare la ricerca del gruppo WhatsApp che stai cercando, questa app li organizza tutti in base a categorie come Tecnologia, sport, divertimento, amicizia o amore e romanticismo Tra l’altro.

Quindi, quando trovi il gruppo WhatsApp a cui vuoi unirti, tutto ciò che devi fare è Fai clic sul suo collegamento e si aprirà nell’applicazione WhatsApp ufficiale.

Collegamenti di gruppo per il download gratuito unisciti al collegamento del gruppo WA

Lettore PDF – Editor e visualizzatore PDF

PDF Reader è un vero coltellino svizzero per i PDF, perché questa app gratuita te lo consente Modifica, firma, leggi, converti, condividi e proteggi i file PDF in modo facile e veloce.

PDF Reader è un’applicazione offline con la quale puoi Leggi qualsiasi documento PDF, modifica i moduli in esso contenuti e firmalo per inviarlo a qualcun altroorganizzare pagine di file PDF e persino Esportalo in altri formati come Microsoft Word e convertilo in un’immagine.

Download gratuito PDF Reader – Editor e visualizzatore PDF

Statistiche musicali per Spotify

Come indica il nome, questa app gratuita ti fornisce una serie di statistiche complete sul tuo utilizzo di Spotify grazie alle quali puoi scoprirle Quali sono le canzoni che ascolti di più e quali sono i tuoi generi musicali preferiti?.

Quindi, grazie a questa app, sarai in grado di farlo Scopri nuovi brani in base ai tuoi gusti e crea nuove playlist su Spotify.

Scarica statistiche musicali gratuite per Spotify

Photo Enhancer: immagine nitida

Photo Enhancer è un’applicazione di fotoritocco che utilizza l’intelligenza artificiale Migliora la qualità, la luminosità e il colore di qualsiasi foto, cancella lo sfondo della foto e crea avatar da una foto.

Photo Enhancer è App completamente gratuita con annunci Potete scaricarlo dall’accesso diretto al Google Play Store che vi lasciamo sotto queste righe.

Scarica gratis Photo Enhancer: Clear Photo

Concentrati su Reddit

Focus For Reddit è un client Reddit non ufficiale che si distingue Interfaccia basata su Material Design e contiene un gran numero di opzioni di personalizzazione E questo, allo stesso tempo, è molto semplice e intuitivo da usare.

Inoltre, questa app gratuita ti consente di connettere più account Reddit con sicurezza OAuth e passare rapidamente da un account all’altro, Sincronizza tutti i tuoi subreddit e i tuoi multireddit e ha Potente editor di testo compatibile con Markdown Ciò faciliterà il compito di creare un post.

Allo stesso modo, con Focus For Reddit, potrai farlo anche tu Scarica qualsiasi foto o video contenuto nel post Per salvarlo sul tuo dispositivo o condividerlo con i tuoi amici.

Focus per il download gratuito di Reddit

usa GPT

UseGPT ti offre un modo semplice per Accedi a ChatGPT-4 direttamente dal tuo cellulare senza pagare un solo euroPerché questa app gratuita ti offre molte consulenze gratuite con l’ultima versione di OpenAI AI. Le prime 5 consulenze verranno attivate quando installi l’app e poi potrai ottenerle 5 hanno visto per l’ultima volta alcuni annunci.

Quindi, grazie a questa app, sarai in grado di farlo Componi e-mail e tutti i tipi di testiCerca e trova informazioni su qualsiasi argomento Traduci testi in molte lingue in tempo realetra le altre procedure.

Scarica gratis UseGPT

Tutto in un HD Video Downloader

Un’altra nuova app del Play Store che dovresti provare è All in One HD Video Downloader, un’app gratuita con la quale puoi farlo Scarica video, musica e foto dai principali post dei social network in alta qualità E in un modo davvero semplice.

Pertanto, questa applicazione ha un’interfaccia user-friendly, perché per scaricare qualsiasi contenuto utilizzando questa applicazione, devi solo scaricarlo Copia l’URL del video, della canzone o della foto che vuoi scaricare e incollalo nella casella di testo che appare sulla sua home page.

All in One HD Video Downloader è un’applicazione molto completa, con la quale potrai farlo Scarica più file contemporaneamenteRiproduci i tuoi video scaricati indipendentemente dal loro formato e Aggiungi ai segnalibri i tuoi contenuti preferiti per trovarli più facilmente.

Download gratuito All in One HD Video Downloader

Date di scadenza degli alimenti

E chiudiamo questo gruppo di app con le date di scadenza del cibo, un’app molto pratica che ti permette di creare Un elenco di date di scadenza per il cibo nel frigorifero o nella dispensa in ordine crescente Quindi tieni traccia di quelli che scadranno presto per consumarli il prima possibile e così Impedisci loro di diventare obsoleti e di doverli sbarazzare.

Download gratuito delle date di scadenza degli alimenti