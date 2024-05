Il presidente brasiliano firma un progetto di decreto legislativo per accelerare gli aiuti al Rio Grande do Sul

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva presenta un progetto di decreto legislativo per accelerare il trasferimento di fondi allo stato del Rio Grande do Sul, presso il Palazzo Planalto, a Brasilia, Brasile, il 6 maggio 2024. Lunedì Lula da Silva ha inviato un progetto decreto legislativo per accelerare il trasferimento di fondi allo stato del Rio Grande do Sul (sud), che sta soffrendo le peggiori inondazioni della storia, con migliaia di sfollati. (Xinhua/Lucio Tavora)

Brasilia, 6 maggio 2019 (Xinhua) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha inviato lunedì un progetto di decreto legislativo per accelerare il trasferimento di fondi allo stato del Rio Grande do Sul (sud), che sta soffrendo le peggiori inondazioni . Una storia con migliaia di sfollati e senzatetto.

Il progetto di decreto firmato e inviato dal presidente brasiliano, che dovrà essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, riconosce “il verificarsi di uno stato di calamità generale in una parte del territorio nazionale, per far fronte alle conseguenze dei fenomeni climatici .” Nello stato del Rio Grande do Sul.

Secondo la proposta, il governo federale avrebbe il diritto di effettuare spese e agevolazioni fiscali per il Rio Grande do Sul senza dover rispettare le norme relative ai limiti di spesa.

Lula da Silva ha firmato il documento durante un incontro al Palazzo Planalto per discutere degli aiuti al Rio Grande do Sul, insieme al presidente del Senato, Rodrigo Pachecho, al presidente della Camera dei Rappresentanti, Arthur Lira, e al vicepresidente della Corte Suprema Federale. , Moda Edson.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere per contribuire al recupero dello stato del Rio Grande do Sul, migliorando la vita delle persone e facilitando in ogni modo la vita dei suoi residenti, ovviamente nel quadro della legge”, ha affermato. ha detto il presidente.

Il governo riconosce che il Fiscal Responsibility Act e il Fiscal Framework forniscono flessibilità nelle regole fiscali in caso di disastro pubblico riconosciuto dal Congresso.

Lo stato del Rio Grande do Sul, al confine con Argentina e Uruguay, sta affrontando le conseguenze di più di una settimana di pioggia che ha straripato fiumi, allagato città e distrutto parte delle strade. Lunedì sono stati segnalati 83 morti e 111 dispersi.