Boris Karloff interpretò il mostro di Mary Shelley nel film di James Whale del 1931

A giudicare dalla sua prolifica filmografia e dall’approccio unico alla rappresentazione dei mostri, regista Guillermo del Toro Sembra la scelta perfetta per dare vita alla complessità Frankenstein. L’idea di una propria versione è qualcosa che persegue da decenni, ma è riuscito a decollare quest’anno solo con il supporto di Netflix E una troupe che comprende star famose come Oscar Isacco, Mia gotica, Andrea Garfield E adesso, Christoph Waltz.

In una recente intervista con Collider, Guillermo del Toro Nuovi dettagli avanzati del progetto confermano l’aggiunta dell’attore Cialtroni non così gloriosi (I bastardi ingrati) in un ruolo sconosciuto. Questa è la seconda collaborazione tra il regista e Valzerdove quest’ultimo ha partecipato alla sua modifica Interrompere il movimento A Pinocchio COME Conte Fulop. Allo stesso tempo, Del Toro Ha rivelato che la fotografia gli è simile Frankenstein Inizierà all’inizio del prossimo anno.

Secondo il regista originario di Guadalajara, nel cast del film ci saranno Oscar Isaac, Andrew Garfield e Mia Goth. (rotto)

“Sto facendo Frankenstein. Ci stiamo lavorando. Abbiamo iniziato le riprese a febbraio ed è un film che desideravo realizzare da 50 anni, da quando ho visto il primo.“Annunciare.”Ho avuto un’illuminazione, che è fondamentalmente un film che richiedeva molta crescita e molti strumenti che non avrei potuto realizzare 10 anni fa. Ora sono abbastanza coraggioso o pazzo e affrontiamolo. Quelli selezionati sono Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz e Mia Goth. Ci stiamo lavorando“, Ha aggiunto Del Toro.

Vale la pena notare che il regista premio Oscar stava cercando di presentare la propria versione del film Frankenstein. Nel 2008, Guillermo del Toro Ha firmato un contratto triennale con in tutto il mondo Con l’obiettivo di realizzare un film per lo studio, ma ciò non si è concretizzato. Il progetto è stato finalmente riattivato con il sostegno di Netflix All’inizio di quest’anno. Attualmente, la nuova modifica di Maria Shelley Non ha una data di uscita specifica.