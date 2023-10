Chi è Rodrigo Cuevas? Incontra l’attuale vincitore del National Music Award 2023

Rodrigo Cuevas È l’uomo di oggi. Lunedì ha ricevuto il Premio Nazionale di Musica 2023, che prevede una ricompensa finanziaria di 30.000 euro.

La giuria ha valutato molto favorevolmente i meriti di Cuevas, affermando che il suo lavoro… “Unisce la musica popolare tradizionale e la musica popolare contemporanea”. Ha anche difeso l’intensità delle sue esibizioni dal vivo e le sue “immagini molto personali”.

A 37 anni, il cantante originario di Oviedo ha raggiunto un altro traguardo Carriera musicale di successo Lui stesso l’ha celebrato su Twitter, esprimendo il suo stupore.

Ma chi è Rodrigo Cuevas? Rivediamo alcuni dei fatti più curiosi della sua vita.

Il giovane è nato a Oviedo nel 1985, dove ha studiato pianoforte e tuba. Negli anni successivi si trasferì a Barcellona Per continuare ad allenarsi è finito a Pontevedra (Galizia). Fu lì che entrò in contatto con la cultura contadina e con le danze tradizionali. Come lui stesso ha spiegato in Voce della GaliziaLì ha imparato che “tutto può essere fatto”.

“Ho imparato che gli obiettivi si raggiungono quando credi ciecamente di poterli raggiungere, non importa quanto surreale e destinato a fallire possa sembrare il tuo progetto. Quei sette anni sono stati molto divertenti… L’ho imparato Sono arrivato lì senza euro Ha spiegato alla medium: “In tasca, senza macchina, senza lavoro… e all’improvviso ho avuto tanti animali”.

Il piccolo villaggio dove vive

Alla fine si rese conto che era più interessato al mondo rurale e si trasferì lì Figarionda, un piccolo villaggio asturiano situato nel comune di Bellonia con una popolazione di meno di 20 abitanti. E al di là di quanto si possa pensare, per lui è stato più facile sviluppare lì la sua carriera artistica grazie ai prezzi più alti nelle città.

“In città devi sopravvivere a molte cose, È molto scontroso e costoso“Non avrei mai potuto avanzare nella mia carriera perché mi sarei preoccupato di pagare l’affitto, e non sarei mai stato in grado di farlo”, ha detto Tice Vilas.

Inoltre, nella sua intervista con Jordi Evoli, decostruisce molti pregiudizi sull’essere a artista gay Nelle città: “Sai dove non mi hanno maltrattato? In città. Non sempre la gente che viveva in campagna è ignorante. Se non ci aiutiamo nessuno verrà a salvarci. Siamo noi che far rivivere questo “noi, quelli buoni”.

L’asturiano ha inoltre promosso un progetto molto acclamato chiamatoBeneficenza, Con l’obiettivo di raccogliere fondi per riabilitare un teatro in questa città e combattere l’abbandono delle aree rurali.

Stile musicale originale di Rodrigo Cuevas

L’asturiano si fa chiamare “Agitatore popolare” Un modo comico per spiegare che il loro obiettivo è fare musica popolare ma da un punto di vista moderno, moderno e trascendente. È specializzato nell’arte del cabaret e la usa anche per rendere visibile il gruppo. gay.

“Divertiti lasciando che sia la musica a parlare elettronica Con umorismo, sensualità e critica sociale”, dice il suo sito web.

Ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2012, Io sono il magoMa era il 2016 con il loro secondo album Principe Verdisio Che è diventato più popolare. il tuo disco Guida al coinvolgimento È uscito nel 2019 e rende omaggio ad Alberto Alonso Blanco, la drag queen asturiana assassinata nel 1976.

Rodrigo ha recentemente pubblicato il suo album Guida Hajj Entrò ai microfoni delle Forze Speciali per rivelare, ridendo, di aver passato una foto del suo pene all’artista che ne aveva disegnato il disegno per la copertina.

Nei disegni per questo nuovo album, Rodrigo Cuevas viene mostrato mentre dirige alcuni dipinti ad olio nudi, Alcuni dipinti avevano “linee spesse”, quindi ha dovuto inviare “l’immagine di un pene al pinto”.P. Ma la fantasia del musicista va ben oltre Nudi Suggestivo anche nell’ambito del suo sito, gioca con la provocazione: Rodrigocuevas.sexy.

La vita privata di Rodrigo Cuevas

Sebbene Rodrigo sia molto aperto sui social network e nelle interviste su molti argomenti, uno di questi non è la sua vita privata. L’asturiano aveva un complice Almeno sei anniAnche se il suo nome non è noto e non sono state pubblicate sue foto.

In un’intervista con Shangai Nel 2019 aveva ammesso di avere una compagna: “Per ora Ho un amico, Anche lui è asturiano, andato a vivere a Lima due anni fa. Stiamo molto bene insieme. “Viaggio molto in Perù e cerchiamo di vederci ogni tre mesi, il che è molto bello, perché è come essere sempre in luna di miele.”

Recentemente ha parlato con altri media e ha spiegato che suo figlio è responsabile Cura degli animali Con loro vivono: due asini, Shawana e Varuna, diverse galline e un cane.

Adesso, grazie al premio vinto, ha un motivo in più per festeggiare con tutti.