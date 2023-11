“Wish: The Power of Wishes”, ispirato all’eredità musicale di Walt Disney

Il film è un omaggio all’eredità della Disney, ma guarda anche al futuro con la sua estetica visiva innovativa, ispirazione culturale e musica contemporanea. Progettista di foto

WISH: Il Potere dei Desideri, un film d’animazione pieno di magia, musica e avventura, ispirato all’eredità Disney, arriva sul grande schermo il Giorno del Ringraziamento, la data in cui Studi di animazione Walt Disney Commemorare 100 anni di cinema.

Il film immerge lo spettatore nel magico regno di Rosas, una magnifica isola al largo della penisola iberica dove i sogni diventano realtà. Lì, una giovane donna idealista di nome Asha esprime un desiderio così potente da innescare una straordinaria catena di eventi.

Estrella e Asha affrontano un nemico dominante, il Gran Re, sovrano di Rosas, per salvare la loro comunità. Cortesia dell’immagine

Asha, interpretata da La vincitrice del premio Oscar Ariana DeBoseParte per un viaggio con Estrella, una piccola sfera di energia inesauribile che risponde ai suoi desideri e incarna anche speranza e creatività. Insieme affronteranno il misterioso re Grandeinterpretato da Chris PinoChe promette di esaudire i desideri del suo popolo, anche se non sempre lo fa. AshaIspirata dalla passione e dalla speranza, prende una decisione coraggiosa per salvare la sua comunità e dimostrare che i desideri possono ottenere grandi cose.

Ispirato all’eredità musicale di Walt Disney

Il film è diretto da Chris Buck E Fulvo di Verasunthorncon una storia e personaggi unici con sette canzoni originali scritte dal cantautore nominato ai Grammy Julia Michaels Produttore, musicista, compositore e produttore vincitore del Grammy Award Beniamino Riso. Mentre era l’organizzatore e coordinatore americano Dave Metzger A lui si deve l’indimenticabile colonna sonora. Il film combina così nuova musica con una storia avvincente che celebra la passione di inseguire i sogni e come la volontà di un individuo coraggioso possa connettersi con la magia delle stelle.

Da parte sua, la storia trasmette una meditazione sul presente e sul futuro attraverso la sua estetica visiva innovativa, l’ispirazione culturale e la musica contemporanea. Wishing: Il potere dei desideri Ci ricorda che i grandi desideri sono spesso accompagnati da grandi lotte e che la magia è ovunque se siamo disposti a credere.

Guarda il trailer:

“Al centro del nostro film c’è l’idea che ‘non esiste potere più grande nell’universo di qualcuno con un vero desiderio nel cuore'”, afferma lo sceneggiatore e produttore esecutivo del film. Jennifer Leeche è anche responsabile del suo successo al botteghino Congelato E Congelato II.

Creare un film che onori un’eredità Walt Disney È già di per sé una sfida, ma renderla rilevante in questi tempi è un enorme risultato. Ed è esattamente ciò che ha guidato il team creativo Chris Buck, che è stato anche coinvolto nella creazione di “Fawn Veerasunthorn”, ha ottenuto l’accesso. “Era nel mio DNA. Volevamo realizzare un film che onorasse l’eredità di ciò che Walt aveva creato, ma che allo stesso tempo avesse valore oggi, ed è quello che avrebbe fatto. Si spingeva sempre oltre i limiti”, ha detto l’americano. regista, sceneggiatore e animatore: “Cosa è possibile?”

Festeggiamo un secolo di magia e speranza

Walt Disney Animation Studios celebra il suo centenario con un film che delizierà tutte le età. Wishing: Il potere dei desideri Ti ispira ad andare avanti nonostante i momenti difficili e le situazioni difficili, e a ricordare l’importanza di non arrendersi, per mantenere sempre la speranza.

“Estrella non ha tutte le risposte, ma rappresenta la possibilità e la gioia. Non è un personaggio che arriva e risolve le cose, è un personaggio che ispira.” Asha “Pensare diversamente”, dice. Pietro Del Vecoproduttore cinematografico.

scritto da Jennifer Lee E Alison MooreE il, Desideri: il potere dei desideri Dispone di suoni Angelique Cabral, Vittorio Garber, Natasha Rothwell, Jennifer Komiyama, Evan Peters, Harvey Gillen, Ramy Youssef, Nico Vargas, Della Saba E Giovanni Rudnickij.

Il 62esimo lungometraggio dello studio cinematografico d’animazione uscirà nelle sale solo il 22 novembre 2023 negli Stati Uniti; il 23 novembre in Messico, Colombia, Perù, Ecuador, CAM, Trinidad, Porto Rico e Venezuela; Il 4 gennaio in Brasile, Argentina, Cile, Paraguay, Bolivia e Uruguay.

Partecipa con un biglietto doppio per la prima

Preparatevi a godervi, solo al cinema, questa storia emozionante e incantevole di sogni, speranza e perseveranza. Un film sulla comprensione del fatto che i grandi desideri sono spesso accompagnati da grandi conflitti.

