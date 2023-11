La prova che Rao Alejandro non è superiore a Rosalía: l’occhiolino nel videoclip di “Diluvio” – Musica

Il crudo Alejandro non è da meno di Rosalia. La reazione della scorsa settimana alle prime foto del catalano accanto a Jeremy Allen White, l’attore protagonista di L’Orso, è stata uno degli indizi più evidenti. Ma ora ha pubblicato un video musicale in cui, per molti, c’è un chiaro riferimento al passato con il compositore di “Motomami” e quella donna che stava per sposare – almeno hanno annunciato il loro fidanzamento in pompa magna. Piatti e un video per “Beso” di-.

Si dice che questo pomeriggio, martedì Rao Alejandro ha pubblicato il video musicale della sua canzone “Diluvio”.‘. Una canzone i cui testi contengono un’alta tensione sessuale, il modo in cui lui la ama, e in cui l’eroe che lo accompagna davanti alle telecamere ha una somiglianza più che ragionevole con il catalano. Andiamo cosa?La bruna con cui si diverte a letto o in moto ha caratteristiche che inevitabilmente hanno portato i fan di entrambe le cantanti a pensare a Rosalía. E potrebbe inviare uno dei suoi messaggi subliminali. Ciò che il “pubblico” è stato indotto a indovinare è che Rao non sta facendo altro che guardare indietro per ricordare i tempi d’oro del romanticismo il cui finale ha frantumato i nostri cuori in migliaia di pezzi.

Al di là di questi dettagli “gossip”, la verità è che uno degli artisti più in voga sulla scena urbana in questo momento sta usando il video per inviare un messaggio che allerterà gli appassionati di musica dal vivo. Perché la registrazione termina fissando una data di scadenza Colosseo di Porto Rico, 15 dicembre. Dopo aver dovuto cancellare l’intera tappa latinoamericana del suo tour, ha già annunciato che questo “spettacolo” porterà il suo nome Saturno Club: L’Ultima Festa. Dai, questo ti aiuterà a chiudere il teatro musicale pieno di luci e ombre a causa dei problemi con i promotori per rimettere in piedi lo spettacolo. “Ti ho lasciato una sorpresa alla fine del video. Ti amo.”È il messaggio nei commenti di YouTube che lo stesso cantante scrive per allertare con tutti i sensi i suoi follower.

La fine della sua relazione romantica con Rau Alejandro

Per ricordare la fine della relazione romantica tra Rosalía e Rão Alejandro dobbiamo tornare alla fine dello scorso luglio. All’inizio ci sono state delle voci, che si sono diffuse sulla stampa internazionale, facendoci mettere le mani sulla testa. Le informazioni sempre più diffuse parlano di presunta slealtà da parte dei portoricani. È stato costretto a rilasciare una dichiarazione per ripulire la sua immagine. “Durante tutti questi anni avete fatto parte dei miei successi professionali e di tutti i momenti felici che ho vissuto in coppia. Non mi sono mai trovato nella posizione di pensare di dover rilasciare dichiarazioni pubbliche su questo argomento per me così privato.“, l’artista ha esordito con quelle righe in cui ha chiarito che non c’erano terze parti che ostacolassero quella storia d’amore che loro stessi hanno presentato sui social network: “Sì, qualche mese fa, Rosie e io abbiamo concluso la nostra relazione . Ci sono migliaia di problemi che possono causare una rottura, ma nel nostro caso non è stata colpa di terzi o tradimento.“.

“Durante questo mio tempo per digerire tutto questo, sono venute alla luce false affermazioni pubbliche e, a causa del rispetto che ho per lei, per le nostre famiglie e per tutto ciò che viviamo, non potevo rimanere in silenzio e continuare a guardare mentre loro ho cercato di ‘distruggere la storia, il vero amore che Dio mi ha permesso di vivere’. Senza nient’altro da aggiungere, amo tantissimo i miei fan, grazie per esserci. A. “Raoul.”

Lei non ha tardato a rispondere, anche con qualche riga nelle sue Instagram Stories, offrendo sostegno a chiunque fosse il suo compagno. “Amo, rispetto e ammiro moltissimo Rau Alejandro. Non importa i film, sappiamo cosa abbiamo passato. Questo momento non è facile, quindi ringrazio tutti per la loro comprensione e rispetto”.sono state le battute con cui si è espressa, in modo breve ma potente, una delle artiste spagnole più importanti a livello internazionale.