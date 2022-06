Anitta annuncia una nuova collaborazione con J Balvin, Quavo e il nuovo partner Murda Beatz: “No mas” | LOS40 Urbano

Anita Don’t stop è probabilmente uno degli artisti più prolifici in termini di eventi e concerti canzoni e collaborazione O apparizioni su tappeti e riviste. E luglio non farà eccezione. La brasiliana ha appena annunciato la sua nuova collaborazione The Next Day 8 con collaboratori del lusso E il tuo nuovo partner!

A conferma di ciò, la solista ha utilizzato un’immagine delle riprese del suo video che condivide in rosa decappottabile J Balvin e Quavo sul sedile posteriore mentre Pizza MordaIl suo nuovo amore sta guidando. Poster di fantasia per un tema di fantasia La cantante sembra aver trovato la sua dolce metà grazie a lui.

È confermato E il! Notizia che cita l’ambiente dell’artista come fonte di conferma della loro nuova storia d’amore. La scintilla del romanticismo è saltata mentre lavoravo a questo successo che promette di dare molto di cui parlare nell’estate del 2022.

Anita aveva già lasciato alcuni indizi sulla sua storia d’amore durante una recente conversazione con J. Balvin per la rivista Interview: “Le persone a me vicine sanno che ho paura che mi feriscano in qualche modo. Anche se ho quella paura, nuove persone continuano entrare costantemente nella mia vita e fare parte della mia vita.” Ogni giorno.Ora sono innamorato, sì.E sono molto eccitato per le mie relazioni.Penso che quello a cui sono legato sarà quello a cui Sono sposato e ho dei figli, è bello per noi essere sepolti insieme quando moriamo fianco a fianco. Se sei innamorato, devi fidarti che avrà successo”.

Anitta ha dato di più in questi giorni il significato della parola famiglia. È stata una brutta esperienza vedere qualcuno avere una brutta esperienza Uno degli episodi più difficili che abbia mai vissuto. Ma l’importante è che suo padre stia bene e stia bene e, soprattutto, riceva il calore della figlia.

Il nome del fornitore Petz è sconosciuto nell’industria musicale. Shane Lee Lindstrom è il vero nome di questo produttore che negli ultimi anni ha collaborato con artisti internazionali come Travis Scott, Drake, Nicki Minaj…

Ora dobbiamo aggiungere Anitta, J Balvin, Quavo e anche Pharrell Williams che co-produrrà No más, la cui premiere sarà l’8 luglio.