Creato da un fan, Dragon Ball Saisen si innamora del pubblico e supera in modo sorprendente il nuovo arco narrativo dell’anime

Dal nulla, una rissa sfera del drago Incredibile come Goku e Broly si spaccano la faccia a vicenda in bianco e nero. Eduardo Quintana, animatore di grande talento che da tempo espone il suo lavoro su piattaforme come YouTube, ha dato vita alla breve, ma intensa storia, Stagione di Dragon Ballche nasce con l’unico obiettivo di rendere felici i fan delle opere di Akira Toriyama Arrivare nel settore giusto in tempo: con I super eroi di Dragon Ball È caduto in disgrazia a causa dell’animazione CGI, che agli spettatori non è mai piaciuta.

Dragon Ball Saisen sconfigge i servitori di Toriyama e affronta il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes

Il video in questione, piuttosto breve come avete visto, lascia davvero l’amaro in bocca e ci ricorda quelle epiche battaglie degli anime Dragon BallSuper, con attacchi e poteri speciali che appaiono costantemente. Inoltre, pur mantenendo un tono manga e un formato di disegno quasi in bianco e nero, il lavoro di Quintana è molto attraente nei suoi aspetti visivi, senza la necessità del colore di portarci nella mischia. In realtà, Questa parte è perfetta per la continuazione Dragon BallSuper Il film era incentrato su Brolydove potrai osservare la relazione tra Kakarot e questo leggendario Saiyan che ha regalato tanti incubi agli eroi della serie.

Ti ricordiamo che Dragon Ball è attualmente completamente equipaggiato Dragon Ball DimaIl nuovo anime è supervisionato da Toriyama, In pieno sviluppo e con una première nel 2024E manga Dragon BallSuper Adattarsi agli eventi Dragon Ball Super: supereroe In attesa di un annuncio se sarà il prossimo arco narrativo. Allo stesso modo, continuiamo ad aspettare”.eccellente‘ conferma anche la sua continuazione nell’anime, perché al momento continua solo grazie ai disegni di Toyotaro.