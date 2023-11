I Coldplay invitano i loro follower a cantare insieme al loro nuovo singolo

I Coldplay cercano coloro che vorrebbero cantare il loro prossimo singolo “One World”.

I Coldplay vogliono enfatizzare il potere dell’unità e dell’unione nella canzone che farà parte del loro prossimo album, Musica lunare. Attraverso un recente post su Instagram, la band ha trasmesso un messaggio ai propri fan, esprimendo il desiderio che tutti facciano parte del loro prossimo progetto musicale.

“Ciao a tutti. Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi difficili. Ci siamo quasi Musica lunare. Hanno scritto: “Se anche tu vuoi partecipare, forse puoi aggiungere le tue voci a una canzone chiamata ‘One World'”. Grazie mille. Con affetto, Chris, Jay, Will e Johnny.

Puoi trovare maggiori informazioni e registrare la tua voce Qui.

Musica lunaredescritto dalla stessa band come “il secondo volume di”. Campi musicali“, è stato un progetto atteso da tempo per coloro che seguono da vicino la musica dei Coldplay. All’inizio di quest’anno, Martin ha dato uno sguardo al suo processo creativo: “Abbiamo quasi finito con un album intitolato Musica lunarema non uscirà per un po’.” La band è rimasta relativamente riservata riguardo al progetto sin dal suo annuncio iniziale.

Passando ad altre notizie, i Coldplay sono vicini a dare il via alla tappa asiatica del loro tour, a partire dal Tokyo Dome in Giappone. Recentemente hanno avuto alcuni ospiti speciali come Selena Gomez e Her, che si sono uniti al gruppo sul palco durante la loro permanenza a Los Angeles.

Dopo le sue esibizioni, la band ha annunciato nuove date in Europa, dove ha viaggiato attraverso diversi paesi come Italia, Francia, Germania, Austria e altri.

