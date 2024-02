Grupo Niche celebra il 40° anniversario della sua canzone di maggior successo: “Cali Pachanguero”

Grupo Niche, uno dei gruppi di salsa più famosi al mondo, annuncia il “Pachanguero 40 Years Tour” in commemorazione dell'uscita nel 1984 della canzone di successo “Cali Pachanguero” scritta dall'indimenticabile maestro Jairo Varela.

Il “Pachanguero 40 Years Tour” è iniziato in Australia e proseguirà con concerti in diverse città degli Stati Uniti, Panama, Colombia, Perù, Messico e Cile in un tour musicale che si estenderà da febbraio a novembre 2024.

La canzone segnò l'inizio della fama mondiale di Gruppo specializzato. Questo tour del 2024 si presenta come un enorme tributo a quattro decenni di passione, musica e successo senza precedenti.

“Cali Pachanguero” è un classico inno della città di Cali, nel sud-ovest della Colombia. I suoi testi cantano nostalgia, amore e orgoglio per la città, considerata la “capitale mondiale della salsa”.

Il successo della canzone ha mantenuto la sua attualità nel tempo, il che è un caso unico: più passano gli anni, più piace, conquistando il cuore delle nuove generazioni.

Fin dal suo debutto sulla scena musicale, Grupo Niche è stata un'orchestra innovativa nell'evoluzione del genere salsa, fondendo tradizione, creatività e modernità con notevole maestria.

“Pachanguero Tour 40 Años” porterà i fan in un viaggio di gioia e danza attraverso le canzoni classiche che hanno definito la carriera del gruppo.

Questa nuova interpretazione non solo servirà a ricordare la longevità dell'orchestra sulla scena musicale, ma sarà anche un riconoscimento dell'eredità duratura di “Cali Pachanguero”, una canzone che ha resistito alla prova del tempo e rimane un pezzo essenziale della musica. storia della salsa. Musica colombiana e latina.

La canzone del 1988 “Cali Pachanguero” è stata inclusa nella colonna sonora del famoso film di Hollywood “Salsa”, ma è stata anche parte degli Academy Awards 2020, rappresentando il riferimento della razza latina all'evento.

Intitolato “Pachanguero 40 Years Tour”, questo tour porterà il Grupo Niche su vari palcoscenici in tutto il mondo, condividendo il suo ritmo contagioso e la sua energia con un pubblico internazionale.

Il gruppo ha osservato che questo anniversario speciale fornirà anche “opportunità uniche ai fan di connettersi con El Grupo Niche attraverso contenuti speciali sui social media ed esperienze interattive durante il tour”.

Con informazioni da Notestar