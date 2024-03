La line-up completa del suo tour d'esordio, Poco a Poco

Giovedì sera (28 marzo), Xavi ha dato il via al suo tour di apertura al Poco A Poco, con il BlackBerry Auditorium di Città del Messico come prima destinazione, e Bacheca spagnola può rivelare in esclusiva la tracklist completa.

Con i biglietti già esauriti per più date, comprese due tappe in Messico prima di raggiungere gli Stati Uniti, il suo tour è diventato uno degli eventi più attesi per un artista che era relativamente sconosciuto solo un anno fa.

Con oltre una dozzina di canzoni, inclusi i suoi successi in vetta alle classifiche pittura “The Victim”, “Poco a Poco” e “La Diabla”, che eseguirà due volte: si prevede che l'artista emergente del 2024 incanterà il pubblico con la sua energia contagiosa. Lui Fai la lista È inclusa anche la sua ultima uscita, “Corazón depiedra”.

Il diciannovenne eseguirà anche brani del suo primo EP intitolato Magician La playlist di mia madrecomposto da versioni in lingua spagnola di classici del rock, che ha pubblicato il giorno della festa della mamma 2023. Tra questi: “Rayando el sol” di Maná e “Now You Can Leave” di Luis Miguel.

E il mese scorso, l'artista nato a Phoenix si è esibito per la prima volta nella terra dei suoi antenati come ospite a sorpresa nello show esaurire Di Carol Gee allo Stadio Azteca. “Mi ha detto che non aveva mai cantato nel suo paese, in Messico”. La Pichota ha detto: Mentre si esibisce sul palco. “E gli ho detto che sono sicuro che nel momento in cui inizierà a cantare qui, abbasserà il tono e si sentirà così orgoglioso di lui.”

All'inizio di quest'anno, il cantautore ha fatto parte del documentario musicale messicano SoundCloud insieme a un cast stellare che includeva anche Ivan Cornejo, Danny Lux e Conexion Divina. È stato anche evidenziato come un artista latino in ascesa pittura A gennaio.

Di seguito, la scaletta completa di Xavi per la prima tappa del suo tour Poco A Poco a Città del Messico. Scopri il resto delle date del tour qui.