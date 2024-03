Christian Dominguez spiega il “flirt” con Carla Tarazona: “Siamo single, ci permettiamo di giocare così”

Christian Dominguez risponde al “flirt” con Carla Tarazona: “Sono single e ci permettiamo di giocare”. (cattura: riproduzione)

Cristiano Dominguez Ha suscitato scalpore tra i suoi seguaci, non per un nuovo scandalo, ma per i suoi vivaci flirt Carla TarazonaSua ex compagna e madre del figlio Valentino. Nella sua recente intervista al programma “Préndete”, la cantante ha chiarito la situazione e rivelato i dettagli Circa il rapporto attuale che intrattiene con l'emittente.

secondo DominguezSia lui che Tarazona Sono single, il che permette loro di avere una relazione più rilassata e spensierata rispetto agli anni precedenti. L'artista cumbia ha confermato di aver sempre mantenuto un buon rapporto, anche se in passato hanno evitato di apparire insieme Non causare disagi ai loro partner in quel momento.

“Lei era single e io ero single, e ovviamente ci permettevamo di giocare in quel modo perché quando ognuno aveva la propria vita c'era più rispetto per ragioni logiche, ma c'era sempre anche amicizia e buon trattamento. Ogni giorno parliamoQ”, ha commentato l’artista.

Inoltre, il cantante cumbia ha espresso di sentirsi tranquillo dopo l'incidente apparso nel programma “Magaly TV La Firme”, dove è stato arrestato con Marie Moncada. Questa situazione è stata un fattore importante nella loro separazione da Pamela Franco.

“Finché sarò single, cercherò di mantenere la calma. Devo essere calmo, come dovrebbe essere“Ha confermato Dominguez Della sua relazione con la madre della sua ultima figlia.

Per quanto riguarda il suo rapporto con Compiambira, l'ex pilota ha confermato che mantengono una comunicazione costante e sono concentrati sulla figlia e sulla carriera individuale. Vale la pena notare che recentemente hanno condiviso lo stesso palco ad Ayacucho, ma non su quello Insieme, come molti si aspettavano.

“Lavora molto, è concentrata su nostra figlia e sul nostro lavoro, e noi abbiamo fatto ricorso a questo. Le parlo allo stesso modo ogni giorno e credo che il rapporto dovrebbe essere il migliore per i nostri figli”, ha detto la cantante. davanti alle telecamere del programma Panamericana Televisión.

recentemente, Pamela Franco Ha visitato il set del film El Reventonazo de la Chola per parlare della difficile situazione che deve affrontare dopo aver rivelato l'infedeltà del padre di sua figlia. Cristiano Dominguez. Nella sua precedente apparizione nel programma. Pamela Ha ricordato di essere arrivata insieme a Christian Dominguez, ma questa volta è apparsa da sola per parlare della sua vita dopo lo scandalo dell'infedeltà.

“Mi sono innamorato”, ha detto il cantante ricordando quell'occasione. Kumbiyambera con il suo gruppo musicale ha dimostrato la sua forza dicendo che continuerà ad andare avanti concentrandosi sulla sua carriera artistica. Tuttavia, quando affrontava aspetti della sua vita personale, non riusciva a contenere le sue emozioni e scoppiò in lacrime.

“Devo ancora passare attraverso il mio processo e far guarire le cose. Amico, quando attraversiamo momenti difficili, ci spezziamo. Mia figlia e mia madre sono i due grandi amori della mia vita“, ha espresso con voce rotta mentre si asciugava le lacrime davanti a Chola Shabuka.

Di fronte alla scena emotiva, Ernesto Pimentel nei panni della Chabuca chola ha attaccato Christian Dominguez. “Io voglio molto bene a Christian Dominguez, ma questo non significa che ignorerò il fatto che è stato un infedele, che ti ha ferito, che ha ferito la cosa più importante, cioè la famiglia in cui credeva. … Stai passando un brutto momento e ti stai divertendo”, ha sottolineato.