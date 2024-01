Dopo aver sconfitto il cancro, Lolita Cortes verrà nuovamente operata; Questa è la tua condizione di salute

Lola Cortés, una delle principali critiche del progetto, era arrabbiata dopo il licenziamento di Eduardo. (Immagine: Accademia)

Lolita Curtis L'ho menzionato di recente Verrà sottoposto nuovamente ad un intervento chirurgico. Questo dopo che ha subito un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno. L'autista lo ha rivelato ai media e, in questo senso, ha allarmato i colleghi e il pubblico che segue da vicino la sua carriera.

Curtis ha incontrato la stampa e ha commentato pubblicamente la sua salute. In precedenza ex giudice accademia Ha subito un intervento chirurgico Dopo aver scoperto possibili tumori cancerosi al seno. Ma il cancro sembra persistere e prima che ritorni in un'altra zona del corpo, Lolita risolverà il problema con un'altra visita in sala operatoria.

“Sono andata dal ginecologo per questo, perché… Avevo problemi con la matrice Significava che avevo ancora le mestruazioni e non avrei dovuto averle, quindi era come “qual è il problema?” E il mio medico mi ha detto: “Penso che dovremo rimuoverlo”. Dieci giorni dopo, si è scoperto che l'utero in quel momento era perfetto, ma avevo un tumore molto grande. “Noi operiamo il tumore, è canceroso, è terribile, togliamo entrambi i tumori e basta”, ma comunque Quell'intervento era in sospeso“È per spiegare.

Ha spiegato che è stata fasciata, poiché fa parte del trattamento ormonale che sta seguendo per evitare che il cancro si ripresenti.

Dopo che gli è stato diagnosticato un cancro e dopo aver rimosso i tumori, molti si chiedono quale trattamento seguirà Lolita Curtis. Ha chiarito questi dubbi anche parlando con i suoi colleghi.

“Non prendo radio o chemioterapiaMa prendo un farmaco che distrugge i miei ormoni e previene ciò che ha causato il mio cancro, poiché è ormonale. Ma può causare il cancro all'utero e Per uscire da questo problema togliamo tuttoQuesto è ciò che ci manca ed è ciò che speriamo di fare entro aprile”, ha spiegato.

Lolita Cortes ha così confermato la data in cui verrà effettuato il nuovo intervento. Certo la paura e l'ansia ci sono, ma lui lo dice La forza e l'unità della sua famiglia hanno fatto la differenza In esso e in ognuno.

“Ho una famiglia meravigliosa che resta con me nella buona e nella cattiva sorte. Niente di tutto ciò è crollato “Ho avuto la fortuna che se fossi crollato mi avrebbero raccolto, quindi siamo in buona forma”, ha detto.