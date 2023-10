Disney intende acquisire Electronic Arts

Walt Disney Celebre Centenario nell’ottobre di quest’anno E ha delle intenzioni Ritorno nel campo dei videogiochi Come hai menzionato Bloomberg. Firma del topo più famoso del mondo Piani di acquisizione Arti elettroniche O.Esocietà di sviluppo Giochi sportivi di successo come FIFA (attualmente sotto il nome FC).

Secondo Bloomberg, Alcuni dirigenti senior avevano suggerito a Bob Iger, amministratore delegato della società, che EA acquisisse EA e la trasformasse in un editore Disney..

EA ha effettivamente parlato con la Disney l’anno scorso Su di lui, anche se lo era In trattative con altre società come NBC, Amazon e Apple. Anche se non ci sono risultati.

L’EA sarà un Grande roccaforteda allora Licenze importanti. Soprattutto se parliamo di sport.

Il suo tempo nei videogiochi

La Disney si è imbarcata in questo settore Dal 1988 sotto il nome Disney Interactive StudiosCreare Possiedi giochi e investi nello sviluppo di terze parti. Era la sua fase più famosa sul campo Le console a 8 e 16 bit avevano titoli che portavano lo stesso nome dei loro film, come Il Re Leone o Aladino.

I loro ultimi giochi in collaborazione con Square Enix come Kingdom Hearts Segna la fine degli studi che Hanno chiuso nel 2016.

Cosa dicono gli analisti?

secondo ScherziLa Disney ce l’ha Recensito da 24 analisti, suddivisi in 17 acquisti, 5 acquisti e 2 vendite. Lui L’obiettivo di prezzo medio è di $ 106,50 con una previsione alta di $ 128 e una previsione bassa di $ 76.. L’obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione del 26,26% rispetto alla chiusura di venerdì.

Walt Disney Ha chiuso la settimana a 84,15 dollari, in rialzo. La media mobile a 70 periodi è al di sopra delle candele settimanali, l’RSI è in ribasso a 55 punti e la linea veloce del MACD (blu) sta attraversando sopra lo zero.

La resistenza a medio termine si trova a $ 92,53. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.