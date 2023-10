Concerto di Marco Antonio Solis a Chicago – Telemundo Chicago

Il cantante messicano Marco Antonio Solis è già nella Windy City per esibirsi in un concerto stasera all’Allstate Arena. Bucky ha lasciato un messaggio ai suoi fan esortandoli a riscaldarsi fino all’autunno, soprattutto in un pomeriggio nuvoloso come domenica a Chicago.

“Piccoli fratelli di Chicago. È bello vedervi stasera celebrare la vita attraverso la musica. Aggiungeremo calore, cuore e gioia a questo autunno”, ha scritto il pokey sul suo account IG dall’aeroporto.

Marco Antonio Solis concluderà la sua tournée negli Stati Uniti domenica a Chicago con il suo tour mondiale El Buki.

Il tour mondiale di El Boque, iniziato a marzo, lo ha portato in più di 40 città negli Stati Uniti, Messico e Spagna.

Si prevede che Al Buki canterà i più grandi successi della sua carriera musicale quarantennale come “Si no te had go”, “Más que tu Amigo”, “Invéntame”, “My Eternal Secret Love” e altri.

Ecco cosa devi sapere sul concerto di stasera:

Quando sarà il concerto di Marco Antonio Solis a Chicago?

Il Buckeye Party è domenica 15 ottobre alle 20:00.

Dove si tiene il concerto di Marco Antonio Solis?

Il concerto si terrà presso l’Allstate Arena, una delle strutture di intrattenimento più grandi di Chicago. Situato a 6920 Manheim Road, Rosemont.

Come posso acquistare i biglietti per il concerto di El Buki?

I biglietti per i concerti sono disponibili da $ 108 a oltre $ 1.000. Per scoprire maggiori informazioni sui biglietti puoi andare Al collegamento successivo.

Come arrivare all’Allstate Arena?

Puoi andare in macchina o con i mezzi pubblici CTA, Metra o Pace. Se parcheggi all’Allstate Arena, il parcheggio costa tra $ 25 e $ 50 solo in contanti, dice il sito web dell’arena.