“Eras Tour” di Taylor Swift batte il record di prevendite di AMC

(CNN) — “Eras Tour” di Taylor Swift ha battuto i record teatrali più di un mese prima della sua uscita il 13 ottobre. AMC Theatres ha dichiarato venerdì che la produzione “ha battuto i record per la vendita anticipata di biglietti in un solo giorno” con 26 milioni di dollari di biglietti venduti giovedì.

AMC ha dichiarato in un comunicato che il film ha battuto il precedente record stabilito da Spider-Man: No Way Home, che ha venduto 16,9 milioni di dollari in biglietti in un giorno prima della sua uscita nel 2021.

Il film di Swift ha battuto il record giornaliero meno di tre ore dopo la vendita dei biglietti, spingendo la catena di cinema ad affermare che aggiungerà funzionalità aggiuntive quando possibile.

I cinema stanno soffrendo per i bassi tassi di spettatori riscontrati durante la pandemia, sostenuti da blockbuster come “Barbie” e “Oppenheimer”. (“Barbie” è distribuito da Warner Bros. Pictures, di proprietà di Warner Bros. Discovery, la società madre della CNN.)

Tuttavia, gli scioperi degli attori e degli scrittori di Hollywood e le difficoltà nelle trattative con gli studios fanno sì che l’arretrato di film in uscita nelle sale potrebbe esaurirsi nel corso del prossimo anno. Mentre gli studi cinematografici normalmente distribuiscono i film alle sale, AMC funge da distributore per i film dell'”Eras Tour” in quello che viene definito “il passo inaugurale in una nuova linea di business per AMC Entertainment”.