Il vero motivo per cui Daniel Radcliffe ha rifiutato di recitare in ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’: ‘Lo sconvolgerebbe molto’

L’attore era sul punto di essere escluso dalla saga di “Harry Potter” e dal ruolo che gli cambiò la vita

Non importa come andrà a finire la serie “Harry Potter”, non c’è dubbio che uno dei maggiori ostacoli che dovrà superare sarà il cast iconico della saga cinematografica. Tuttavia, era Daniel Radcliffe Sta per non interpretare Harry perché i suoi genitori non volevano che lo facesse.

Il ragazzo che (quasi) non viveva

Durante il processo di casting per il primo film di “Harry Potter”, Daniel Radcliffe Era uno dei favoriti fin dall’inizio. secondo storiail regista aveva messo gli occhi su di lui per interpretare il mago creato da J.K. Rowling ma i suoi genitori non erano convinti della proposta:

Chris Columbus ha visto David Copperfield e ha detto: “Voglio fare un provino per questo ragazzo”. All’epoca dissero a mio padre che l’accordo prevedeva di firmare sei film e girarli a Los Angeles. Mamma e papà risposero semplicemente: “Ciò sconvolgerebbe molto la sua vita. Non lo farà”.

Nel tentativo di farli cambiare idea, Colombo modificò il contratto Ridurre il tempo di ripresa Trasferimento nel Regno Unito:

Non ne sapevo nulla. Tre o quattro mesi dopo, il contratto è cambiato e ora ci sono due film, girati in Inghilterra. E loro hanno detto: “Okay, gli faremo fare il provino”. E da lì è iniziato tutto.

Devono essere stati molto contenti del risultato perché l’attore è finalmente apparso in tutti e sette i film della saga. Da parte sua, Radcliffe è molto grato per le opportunità lavorative che il personaggio gli ha offerto, anche se non tanto in tema di fama: “La celebrità è una cosa davvero terribile. Una cosa terribile, infame.”.

In Espinov | Classifica i film di Harry Potter dal peggiore al migliore