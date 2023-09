Separazione: una guida di auto-aiuto per l’impiegato | la televisione

Se tornare al lavoro dopo le vacanze ti opprime, non è una buona idea vederlo adesso separazione (separazione); In qualsiasi altra circostanza potrebbe esserlo. L’ufficio, secondo la serie AppleTV+, Un labirinto di desolati passaggi bianchi dove solitamente tutte le porte sono chiuse ed è quasi incredibile…

Se tornare al lavoro dopo le vacanze ti opprime, non è una buona idea vederlo adesso separazione (separazione); In qualsiasi altra circostanza potrebbe esserlo. L’ufficio, secondo la serie AppleTV+, Un labirinto di corridoi bianchi e deserti dove solitamente tutte le porte sono chiuse e non si vede quasi nessuno. Uno spazio opprimente, dove non devi essere te stesso, dove devi solo essere un ingranaggio in un ingranaggio che non capisci.

Se la narrazione fosse stata più breve sarebbe stato un capitolo specchio nero, Se fosse più corto andrebbe comunque bene Zona crepuscolare, Un vecchio riferimento alle distopie inquietanti. come satira sul mondo del lavoro, Separazione È brutale. I dipendenti della Lomon perdono la memoria quando vanno al lavoro e non sanno chi sono; E quando se ne vanno, riprendono la loro vita senza il trauma di quanto accaduto ai loro tempi. Possono essere abusati mentre sono all’interno ( i denti) Sono liberi nonostante la loro ignoranza fuori ( Ero).

Una stranezza che scivola di mondo in mondo è uno stupido libro di auto-aiuto: Tu sei quello che sei Scritto letteralmente da un genero. A dentroNon è un libro: lo è Lui libro. E lì trovano quel tipo di lettere facili che hanno avuto un certo successo nelle biblioteche. “Una brava persona seguirà le regole. Una grande persona seguirà se stessa”, dice il testo, che suona come una rivelazione per coloro che non ricordano nemmeno quello che hanno letto. Citazioni di libri falsi che promette di cambiarti la vita. Lei è l’altra grande scrittrice satirica.

Non devi cancellare i ricordi dell’estate quando entri in ufficio. Le aziende non si preoccupano della tua memoria finché rompi la pietra. La cosa strana è che i padroni hanno rinunciato a invadere il tuo tempo libero.

