Luciana Foster torna in Thailandia per continuare il suo regno da Miss Grand International: quando lascerà il Perù?

Luciana Foster si prepara a tornare in Thailandia. (Instagram)

Luciana Foster È arrivato in Perù alla fine del 2023Dopo essere stata incoronata Miss Grand International. Il modello peruviano ha rappresentato il nostro Paese nella competizione asiatica ed è risultato il modello migliore. Da allora la sua vita ha preso una svolta completa e ha lasciato il lavoro in Perù per dedicarsi a questo nuovo campo.

Una delle sue responsabilità è guidare il suo governo in Thailandia. Tuttavia, aveva a disposizione alcuni mesi a casa per completare alcuni compiti in sospeso in Perù e in America Latina. Ma il tempo stringe e, anche se sono trascorsi quasi 3 mesi, è ora di svolgere nuovamente i tuoi compiti.

E attraverso i social network Signorina Grand International, Ha annunciato che la sua regina arriverà nel suo paese lunedì prossimo, 1 aprile. Allora gli mandarono un messaggio aspettando con impazienza il suo arrivo.

“La nostra regina Luciana Foster arriverà a Bangkok il 1 aprile. Spero di vedervi presto!”, si legge nel post sui social media.

Ma non è tutto, in un altro post dettagliano l'orario in cui arriverà all'aeroporto asiatico, così che i follower possano andare a riceverla in grande stile. “Diamo il bentornato alla Regina Luciana in Thailandia. “Arriverai all'aeroporto di Suvarnabhumi il 1 aprile a bordo del volo Qatar Airways QR834 alle 12:20, ora della Thailandia”, hanno aggiunto.

Va notato che il tempo di volo approssimativo per andare da Lima alla Thailandia è solitamente di circa 44 ore. Per questo motivo, la Regina del Perù lascerà il nostro Paese il 30 marzo per arrivare in tempo utile. Mostra sui suoi social come si sta preparando.

Luciana Foster, una nota figura pubblica, ha recentemente condiviso i dettagli sui motivi per cui la sua permanenza a Lima è stata prolungata più a lungo di quanto inizialmente previsto.Come ha detto lei, prolungare la sua permanenza nella capitale peruviana non è stata una decisione sua; Ma ha obbedito alle linee guida specifiche dell'organizzazione “Miss Grand Internazionale” E la sua rappresentanza in Perù, sotto la supervisione di Jessica Newton.

Ha spiegato con un certo stupore che già nel mese di dicembre era stata presa una decisione collettiva tra l'organizzazione centrale e la sua filiale in Perù riguardo alla sua situazione. “L'organizzazione, in collaborazione con l'organizzazione peruviana, ha deciso che restassi qui per realizzare alcune cose diverse, e immagino che fosse per il bene lì, e all'improvviso volevano che restassi in America, non lo so… .” ha commentato.

Con queste parole, Foster ha accennato ad un certo livello di incertezza o di mancanza di chiarezza riguardo alle precise motivazioni dietro questa decisione, lasciando intendere che, sebbene fosse consapevole di un potenziale interesse strategico, non aveva alcun ruolo nella scelta di restare più a lungo del previsto. .

Successivamente Luciana ha preso atto del suo conto Instagram Fornire un importante chiarimento riguardo il loro ruolo nell'organizzazione del concorso. Attraverso questa piattaforma ha voluto sottolineare che, contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, la sua capacità di influenzare decisioni come la durata del suo soggiorno è inesistente.

“Quello che devi capire è che non è niente di personale; Ha aggiunto: “Non posso decidere. Non sono una manager. Ho i miei capi e, come in ogni lavoro, devi rispettare ciò che dicono i tuoi capi e devi lottare per il benessere”, sottolinea Le sue parole sottolineano le dinamiche gerarchiche all'interno dell'organizzazione e il suo impegno nel portare a termine i compiti affidati, che è una realtà. Sottolinea che lo condivide con qualsiasi altro ambiente di lavoro.