Cina e Italia sono tra le vittime del braccio di ferro giudiziario aereo in Galizia

L’industria eolica continua il suo attacco contro le risoluzioni del TSXG. La settimana scorsa hanno presentato una nuova associazione – alla quale hanno collaborato sindacati e altri datori di lavoro – per difendere la necessità di giustizia per evitare di mettere a repentaglio lo sviluppo industriale della Galizia congelando progetti che avevano precedentemente ricevuto il via libera ambientale dalla Xunta.

Il motivo della loro preoccupazione sono le quattro sentenze emesse quest’anno dal suddetto tribunale, che hanno già paralizzato numerosi parchi eolici. Uomini d’affari e membri dell’associazione temono che molti dei centurioni approvati nell’ultimo lotto dalla Xunta rimarranno mutilati.

In effetti, i gruppi ambientalisti, i consigli comunali e le associazioni di quartiere stanno aspettando di rispettare la scadenza – dovranno aspettare ancora un po’ per l’approvazione di San Caetano – prima che il TSXG possa presentare ricorso contro altri parchi.

Per esempio, La campagna di donazioni di ADEGA è in corso Per coprire i costi legali delle risorse. Secondo le informazioni diffuse dagli ambientalisti, la campagna ha avuto successo. Hanno già completato la raccolta fondi per fornire risorse e sette devono ancora completare l’obiettivo prefissato.

Sentenze precedenti

Le quattro frasi precedenti e la composizione del caso sono simili, se non identiche; Si prevede che il TSXG accetterà molti ricorsi. Ciò significa che Xunta e i promotori dovranno ricorrere alla Corte Suprema. Anche se vincessero in quel caso, i parchi potrebbero essere lasciati all’oscuro perché anni di cause legali potrebbero impedire loro di essere incorporati in tempo per beneficiare dell’assistenza pubblica.

Quali aziende rischiano di perdere circa un milione di euro, secondo i consulenti del settore, per preparare i rapporti alla Xunta per l’approvazione di un parco eolico? In quali aree questi piani potrebbero essere vanificati dalle risorse dei vicini e degli ambientalisti?

I parchi eolici che ADEGA intende utilizzare sono di proprietà dei seguenti promotori: