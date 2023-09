Il tribunale in Italia condanna UBER EATS! -Per aver licenziato 4.000 addetti alle consegne

* Un tribunale di Milano rimprovera Uber Eats Italia per “condotta antisindacale”.

Roma.- Un tribunale italiano ha ordinato a Uber Eats Italia di licenziare 4.000 fattorini quest’estate e ha rimproverato il cantiere navale per non aver adeguatamente consigliato i sindacati, secondo le associazioni di tutela del lavoro.

Uber ha annunciato a giugno che avrebbe interrotto la consegna di cibo tramite la sua app Uber Eats in Italia, giustificando il licenziamento di migliaia di fattorini a causa di una crescita inferiore alle aspettative.

Secondo una dichiarazione del sindacato, quasi 4.000 addetti alle consegne hanno perso il lavoro.

Un tribunale di Milano ha punito UberEats Italia per “condotta antisindacale” a causa dei suoi sforzi insoddisfacenti di consultare adeguatamente i sindacati, si legge nel documento.

Il tribunale ha affermato che l’azienda dovrebbe ritirare i licenziamenti e avviare trattative con i sindacati.

È interessante notare che per la prima volta in Italia è stata utilizzata la regolamentazione del trasferimento delle imprese multinazionali, che le responsabilizza nei processi di ristrutturazione”, si legge nel documento.

“Ciò dimostra ancora una volta che tutti i diritti dei lavoratori dovrebbero applicarsi ai fattorini”, ha aggiunto.

A giugno i 27 stati membri dell’Unione Europea hanno sostenuto piani che potrebbero costringere aziende come Uber e Deliveroo a trattare i propri lavoratori come dipendenti, in un cambiamento potenzialmente radicale del modello di business della gig economy.

Queste e altre misure sono al centro del dibattito in Europa per evitare che app come Uber Eats effettuino licenziamenti di massa o continuino a beneficiare di fattorini senza la garanzia di un contratto.