Centroparco a Milano, un parco galleggiante accanto allo studio MAST

Centroparco di Milano È il nuovo progetto dello studio Studio danese di architettura navale (MAST), e si concentra sull’architettura marina. Questo trasforma uno spazio abbandonato in uno spazio galleggiante ai margini di una cava, che mira a diventare il parco più nuovo di questa città.

Con varie isole galleggianti e un pontile, questo parco offrirà l’opportunità di vivere diverse esperienze di svago, essendo il primo progetto di questo tipo in Italia, per staccare dalla città e godersi la natura.

Per gentile concessione di Studio Estetico / MAST. Centroparco by MAST sarà il primo progetto di questo genere in Italia.

Centroparco di Milano

A soli 15 minuti dal centro di Milano, Centroparco è presenteÈ uno spazio progettato lungo una cava di sabbia per collegare i quartieri vicini e fornire un nuovo luogo di svago e tranquillità per gli abitanti delle città.

In collaborazione con il Comune di Segrati, questo progetto mira a rivitalizzare questo spazio di oltre un chilometro rimasto inattivo per anni, lasciandosi alle spalle paesaggi di rifiuti industriali e natura morta per far posto a un luogo unico nella regione. mezzo al lago. È una tregua per i cittadini.

Per gentile concessione di Slim Studio/MAST. Ognuna delle isole del Centroparco ha diverse attrazioni per i visitatori.

Per realizzare questo progetto, MAST ha creato piccoli edifici su un binario di travi, tutti costruiti con legno locale non trattato, in modo che sbiadiscano nel tempo e diventino parte dell’ambiente naturale in modo organico, Centroparco di Milano è la prima idea Questo tipo è prodotto in Italia.

Oltre al gruppo di edifici, questo progetto contiene piccole isole costruite su fondazioni galleggianti, che consentiranno al progetto di resistere nonostante la fluttuazione del livello dell’acqua, a seconda del livello della falda freatica e delle precipitazioni.

Per gentile concessione di Slim Studio/MAST. Un ristorante con vista panoramica sul lago farà parte di questo progetto MAST.

E per i visitatori di poter navigare nel lago e godere di attività ricreative sulle piccole isole, Centroparco Avrà una stazione di noleggio di barche elettriche a basso consumo, promuovendo l’utilizzo di energia pulita.

Ogni isola, inoltre, avrà servizi diversi, che vanno da una spa a un ristorante di alta cucina sul bordo della laguna con una splendida vista sulla laguna, anfiteatri per spettacoli ed eventi pubblici, oltre a spazi per picnic ed eventi privati.

Cortesia MAST. È possibile navigare da un’isola all’altra in Centroparco.

Con sede a Copenaghen, in Danimarca, MAST è uno studio di architettura marina focalizzato sulla ricerca e la creazione di spazi innovativi, aperti e sostenibili in tutto il mondo. Dalle piccole saune galleggianti alle grandi proposte architettoniche, i suoi progetti mirano a ricollegare le città ai loro corsi d’acqua, con opere straordinarie come Land on Water, Fulham Pier, Copenhagen Islands e Platform C.