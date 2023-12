Luis Zubeldia cerca vendetta per questa delusione alla Casa Bianca nel 2015

Domenica 17 dicembre si svolgerà la finale della LigaPro tra Liga de Quito e Independiente del Valle.

Zubeldía ha ottenuto il suo primo titolo in carriera. API

La partita decisiva si disputerà allo Stadio Rodrigo Paz Delgado Luis Zubeldia, allenatore del Re di Coppe, ha un ricordo negativo di aver definito locale il campionato nazionale.

Nella stagione 2015 LDUQ ha vinto la prima tappa Nel secondo da allora non è più riuscito a ripetersi Emelec vinse quel secondo semestre. Il primo incrocio ebbe luogo a Portoviejo, con i Blu che vinsero 3-1. Per la rivincita alla Casa Bianca, la squadra universitaria guidata da “Il Principe” non è riuscita a ribaltare la storia e Il punteggio è stato 0-0, regalando alla squadra di Guayaquil la tredicesima stella.

Ora il calcio regala una nuova chance a Luis Zubeldia, che domenica affronterà l’IDV, squadra della Liga de Quito, nella finale di ritorno della LigaPro. La grande differenza rispetto alla finale di 8 stagioni fa è che nei primi 90 minuti la squadra dell’Albo pareggiava senza gol; Ricordando che nel 2015 raggiunsero la partita decisiva sotto 3-1.

Se è vero che nella finale di ritorsione contro l’Emelec il punteggio era 0-0, attualmente lo stratega argentino ha risorse migliori e i suoi giocatori hanno appena vinto la Copa America. Ovviamente anche il concorrente è diverso; Ma Zubeldia ha quello che serve per vendicarsi a Casa Blanca e conquistare il round olimpico con la sua gente, cosa che non sarebbe stata possibile 8 anni fa.

Questa domenica alle 16:30 si giocherà la rivincita tra Liga de Quito e Independiente del Valle allo Stadio Rodrigo Paz Delgado.