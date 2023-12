Il maggior numero di giocatori spagnoli ad aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League

IL Edizione 2023/2024 della Champions League E’ una cosa molto positiva per il calcio spagnolo. Dopo alcuni anni in cui sono sorti molti dubbi sul livello di gioco del campionato e delle nostre principali squadre, con squadre di spicco come l’FC Barcelona che attraversavano fasi difficili, Quattro squadre si qualificarono agli ottavi di finale Di estrema competizione è il grande ritorno del calcio nazionale.

Con l’ultima giornata della fase a gironi ancora alle porte, conosciamo già il destino immediato delle cinque squadre spagnole che parteciperanno alla Champions League 2023/2024. Il Siviglia purtroppo non ha potuto confermare la classifica completa e così è È stato matematicamente eliminato, Anche se competeranno per un posto in Europa League, la loro competizione preferita, contro il Lens nell’ultima partita. Vincere è l’unica opzione.

Il Real Madrid ha dominato fortemente il suo girone. Sommando 15 punti su 15 possibili Finora la sua classifica è matematicamente numero uno, il che gli dà un leggero vantaggio rispetto agli ottavi. Gli uomini di Ancelotti sono in lizza per un altro anno come seri contendenti al titolo.

Anche Atletico Madrid, Real Sociedad e Barcellona hanno completato l’opera, e ora resta da decidere se finiranno prime o seconde nei rispettivi gironi. I culés saranno primi con una vittoria o un pareggio contro l’AnversaSebbene vengano sconfitti, sono in grado di guidare il loro gruppo; Atletico Giocherà in casa contro la Lazio Un pareggio o una vittoria li metterebbero al primo posto. Dal gruppo; E Ordine Teksuri Visiterà lo stadio dell’Inter con il vantaggio di ciò Un pareggio li lascerebbe vincitori della fase a gironi..

Qual è il numero massimo di spagnoli agli ottavi di Champions League?

L’occasione a cui assisteremo nel 2023/2024 non è affatto comune, anche se non è nemmeno la prima volta che accade. Quattro squadre spagnole si sono qualificate agli ottavi di finale di Champions League: è il massimo raggiuntofino a sei volte, sette delle quali compresa l’edizione attuale, visto che questo turno si è giocato in Champions League.

Pubblicazione La nazionale spagnola agli ottavi eroe 2003/2004 Real Madrid, Real Sociedad, Deportivo La Coruna, Celta Vigo Porto FC 2008/2009 Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Villarreal F.C.B 2012/2013 Real Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Malaga Bayern Monaco 2016/2017 Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Siviglia Real Madrid 2019/2020 Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Valencia Bayern Monaco 2020/2021 Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Siviglia Chelsea 2023/2024 Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Real Sociedad Il campione sarà determinato

Il Real Madrid è l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni Agli ottavi c’erano quattro squadre spagnole. In una di queste, la squadra bianca è stata campione, proprio come l’FC Barcelona, ​​che nella stagione 2003/2004 ha mancato solo gli ottavi di finale.

Mai prima d’ora nella storia del calcio spagnolo quattro delle nostre squadre si erano qualificate ai quarti di finale Dalla Champions League. È un’impresa molto complicata, perché significa che un campionato occupa il 50% delle migliori otto squadre d’Europa, anche se le squadre spagnole sono in buona posizione quest’anno per qualificarsi al primo posto nel girone. Potrebbe essere una buona occasione per realizzare questo evento storico.