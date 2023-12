Jorge Fossati aspetta la rottura di Juan Reynoso

La situazione del nuovo allenatore della Nazionale peruviana continua ad evolvere a rilento. La partenza ufficiale di Juan Reinoso Non succede ancora da un po’ Jorge Fossati Sta ancora aspettando che l’allenatore peruviano si stabilizzi per poter accelerare il suo arrivo al Bicolor.

Jorge Fossati, campione del campionato spagnolo 2023 con l’Universidad Deportes. AP

Federcalcio peruviana (FPF) La soluzione contrattuale è ancora in trattativa con l’agente di Reynoso, ma non è improbabile che ciascuna delle parti decida. Procedi secondo i tuoi diritti se non viene raggiunto un accordo.

Fatto sta che lunedì l’allenatore peruviano si è recato a Vidina per comparire davanti al consiglio d’amministrazione della Federazione. E fornire un rapporto dettagliato sul periodo trascorso nella squadra di tutti.

Jorge Fossati spera che Reynoso si stacchi nelle prossime ore o nel giro di un paio di giorni per liberarlo Firmare come nuovo allenatore della nazionale peruviana E accademico Non verrà ulteriormente danneggiato prima dell’inizio del pre-campionato.

Questo è tutto Attuale campione di calcio peruviano Inizierà il lavoro per la prossima stagione lunedì prossimo, 18 dicembre Bisogna sapere se continuerà ad allenare l’Uruguay nell’anno del suo centenario oppure no.