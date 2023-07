L’NBA introduce un nuovo formato e un nuovo trofeo del campionato

Tim Bontemps | ESPNLettura: 5 minuti.

LAS VEGAS — L’NBA ha rivelato ufficialmente il campionato della nuova stagione, e le squadre della NBA Cup dichiareranno di aver vinto, nella Summer League sabato pomeriggio. L’evento è il culmine della visione pluriennale del commissario NBA Adam Silver di portare una competizione in stile Coppa dei Campioni nel campionato.

“Questo è un concetto che è stato nell’ufficio della lega per circa 15 anni”, ha detto Silver in uno speciale episodio “NBA Today” di “NBA Con” come parte dell’incontro annuale della lega a Las Vegas. “Abbiamo pensato che fosse l’occasione perfetta per un campionato di livello mondiale come l’NBA, e si adatta perfettamente al nostro gioco.

“Le nuove tradizioni richiedono tempo. Ma, in tutti gli sport, stiamo vedendo nuove innovazioni, e ora è il momento per questo campionato della stagione NBA”. Come parte dell’annuncio di sabato, la lega ha anche rivelato i sei gironi da cinque squadre, tre composte da squadre della Eastern Conference e tre composte da avversarie della Western Conference, che comporranno la fase a gironi del torneo:

Insieme 1: Filadelfia SettantaseiE Cleveland CavalieriE Falchi di AtlantaE Indiana PacersE Pistoni di Detroit

Gruppo 2: Milwaukee BucksE New York KnicksE Miami HeatE Maghi di WashingtonE Charlotte Calabroni

Gruppo 3: Boston CelticsE Reti di BrooklynE Toronto RaptorE Chicago BullsE La magia dell’Orlando

Gruppo D: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers.

Quinta squadra: Pepite di DenverE Los Angeles ClippersE Pellicani di New OrleansE Dallas MaverickE Houston Rockets

Gruppo 6: Sacramento ReE Guerrieri dello stato d’oroE Minnesota TimberwolvesE Tuono di Oklahoma CityE San Antonio Spurs

Adam Silver, durante un incontro con gli arbitri NBA. Foto: Getty

Per creare i gruppi, l’NBA ha utilizzato un processo di lotteria in stile Coppa del Mondo, dividendo ogni conferenza in cinque ciotole separate dall’ordine della stagione regolare dell’anno scorso. L’urna 1 comprendeva le squadre dal primo al terzo posto, vale a dire nell’Est, Bucks, Celtics e 76ers, seguite dalle squadre 4-6 retrocesse nell’urna 2 (Cavaliers, Knicks e Nets); Le squadre 7-9 finiscono nell’urna 3 (Hawks, Heat, Raptors); Le squadre 10-12 scendono in fascia 4 (Bulls, Pacers, Wizards); e le squadre 13-15 atterrano nell’urna 5 (Magic, Hornets, Pistons).

Da lì, una squadra viene selezionata casualmente da ciascuna delle cinque urne per creare quelli che la lega spera saranno tre pool identici di squadre per competere l’una contro l’altra.

La parte di gioco di gruppo del torneo consisterà in quattro partite, una contro ciascuna delle altre quattro squadre di ciascun gruppo, in sette date per tutto il mese di novembre. Quest’anno, quelle date saranno il 3, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 novembre, che è una combinazione di quattro venerdì e tre martedì.

Evan Wash, vicepresidente esecutivo della strategia e analisi del basket della NBA e persona chiave dietro la creazione del torneo di metà stagione, ha affermato che la lega farà tutto il possibile per tenere partite consecutive come parte di quelle partite di squadra che si svolgono . dal minimo.

“L’impegno che ci siamo presi con le squadre è che faremo tutto il possibile per evitare che le partite dei gironi siano la seconda notte consecutiva, e probabilmente sarà impossibile impedire che alcune di esse siano la prima notte consecutiva”. Hanno voltato le spalle», disse il boccino. Forse non è fattibile per noi fare un’offerta non la prima o la seconda notte di [cualquiera] Torna indietro. Quindi il compromesso che speriamo di raggiungere a questo punto è quello di evitare seconde notti di fila. . “

Da lì, il vincitore di ogni girone avanzerà agli ottavi di finale, insieme alla squadra con il punteggio più alto che non vincerà un girone in ogni conferenza. Quelle squadre giocheranno quindi le partite dei quarti di finale lunedì 4 dicembre e martedì 5 dicembre nelle squadre di classifica più alta, con le quattro squadre che hanno vinto quelle partite che avanzeranno alle semifinali giovedì 7 dicembre alla T-Mobile Arena. . A seguire, sabato 9 dicembre, la partita di campionato.

Fino alla partita per il titolo, le squadre Est e Ovest giocheranno solo avversari nella loro conferenza, organizzando un incontro Est-Ovest nel Championship Game nello stesso formato dei playoff NBA.

I giocatori riceveranno $ 500.000 per essere nella squadra che vince la Coppa NBA, i giocatori della squadra perdente nel gioco del titolo riceveranno $ 200.000 ciascuno, i giocatori delle squadre perdenti in semifinale riceveranno $ 100.000 ciascuno e i giocatori perdenti nei quarti di finale riceveranno $ 100.000 ciascuno. dollari. Tutto. $ 50.000 a casa. Ma mentre sono stati discussi altri incentivi per dare a giocatori e squadre maggiori incentivi a investire nel torneo, come garantire un posto al vincitore di una partita di spareggio, la lega alla fine ha scelto di non prendere tali misure.

Come parte di questo processo, la lega riconosce prontamente che ci vorrà del tempo prima che le persone si abituino ad avere un nuovo trofeo da vincere e una nuova competizione come parte della stagione NBA, ma ritiene che col tempo diventerà parte di Esso. Parte del calendario NBA.

“Non tutti compreranno subito”, ha dichiarato Joe Dumars, vicepresidente esecutivo delle operazioni di basket per la NBA. Quindi non poteva essere questo il punto.

Tutti compreranno dal primo giorno.

“Queste cose richiedono tempo. E penso che con il tempo, penso che tu possa costruire questo e le persone possano davvero partecipare”.

Per quanto riguarda la decisione di chiamare il trofeo del campionato “Coppa NBA”, piuttosto che, ad esempio, intitolarlo all’ex commissario NBA David Stern, come alcuni si aspettavano, Wasch ha affermato che la lega ha preso in considerazione una varietà di nomi. diverso sia per il torneo stesso che per la coppa del torneo prima di decidere di andare con le descrizioni di base di ciascuno di essi.

Tuttavia, ha ammesso che entrambi potrebbero cambiare in futuro, soprattutto se verranno coinvolti gli sponsor.

“Direi che abbiamo fatto un esercizio intenso nel nominare sia il campionato che la coppa perché non devono essere la stessa cosa, vero?” disse spia “Alla fine, abbiamo deciso, almeno nei primi anni, che stavi cercando di creare qualcosa da zero e costruire la comprensione. Quindi i termini letterali che abbiamo ritenuto fossero i più risonanti nel mercato e ci rendiamo conto che potrebbero venire con qualche critica che mancano di creatività e sono piuttosto semplici, ma abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore per far capire ai fan di cosa si tratta.

“Questo è un torneo stagionale e il vincitore solleverà un trofeo: la NBA Cup. Ora, quei nomi possono cambiare nel tempo? Sì. Possono avere dei diritti su di loro mentre creiamo partner intorno a questo? Sì, assolutamente. Quindi Penso che queste cose cambieranno, “Ma per ora, il tipo di descrizioni di base che pensavamo fosse il modo giusto per togliersi di mezzo”.