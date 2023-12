Karen Khachanov e Andrey Rublev vincono i favoriti ATP del 2023 | Giro dell’ATP

Gli amici di sempre Karen Khachanov e Andrey Rublev sono stati nominati la squadra di doppio preferita dai tifosi agli ATP Awards 2023. La coppia ha conquistato il suo primo titolo ATP Masters 1000 a Madrid questa stagione ed è stata anche semifinalista a Pechino.

“Voglio solo ringraziarti per aver votato per me e Karen”, ha ammesso Rublev. “Per noi questo significa molto. Grazie mille ancora. A presto, buon anno nuovo.”

Khachanov e Rublev hanno avuto il sostegno dei tifosi per tutta la stagione, anche a Madrid dove hanno vinto quattro delle cinque partite che hanno portato al titolo in un super tie-break. Conosciuti per i loro colpi potenti, Khachanov e Rublev hanno conquistato i tifosi anche con la loro energia e i loro sorrisi sul campo di doppio.



Andrey Rublev e Karen Khachanov condividono un buon momento al torneo ATP Masters 1000 di Roma. Foto: credito: Corinne Dubreuil/ATP Tour



Anche Khachanov e Rublev si sono affrontati due volte in questa stagione sul campo del singolare. Rublev vinse la partita del terzo turno a Monte Carlo, sulla strada verso il suo primo titolo ATP Masters 1000, ma tre settimane dopo Khachanov ottenne la sua vendetta nel quarto turno a Madrid.