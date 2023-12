La Federazione Internazionale dell’Automobile qualifica sorprendentemente l’ambizione di Madrid di entrare in Formula 1!

La Formula 1 arriverà a Madrid nel 2026Ma dopo che gli organizzatori hanno raggiunto e firmato un accordo con i proprietari del campionato (FOM), la FIA ha dichiarato che era necessaria più di una piccola differenza perché diventasse una realtà al 100%.

In un incontro con pochissime risorse (solo Motorsport.com Il quotidiano AS era rappresentato in Spagna durante la cerimonia di premiazione della FIA. Carmelo Sanz de BarrosPrimo Vice Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile e Responsabile della CORSA (Reale Automobile Club di Spagna), Madrid pronostica la qualificazione alla Formula 1. “Sono stato impegnato qui tutta la settimana, ma ho seguito tutto il rumore che la stampa ha fatto. L’unica cosa che posso dire è che come spagnolo nato a Madrid, voglio che la Formula 1 ritorni a Madrid, questo è certo.”

“Come presidente della RACE, cosa posso dire? L’ultima volta che Madrid ha avuto la Formula 1 è stato nel 1981. Avere la Formula 1 a Madrid è il desiderio di molte persone, ma penso di sì, e questo è il pericolo in queste cose, c’è un ‘processo'”, ha continuato. Ha spiegato: “C’è un chiaro processo per organizzare un Gran Premio da qualche parte, e non penso che il processo venga seguito, e i passi che devono essere seguiti nel processo non sono stati stata presa, rispetto a quanto si legge, come si dice, come la prima e l’ultima frase.

“Chi è l’ente sportivo in un paese? L’ASN. Nel caso della Spagna, è la Federazione automobilistica spagnola, ed è da lì che inizia il processo. Ogni volta che vuoi fare una gara in un paese, vai lì. Per Ad oggi, la Federazione spagnola ha ricevuto quel progetto da analizzare, studiare e focalizzare? “No, non l’ha visto, comunque, giusto per chiarire, il presidente della Federazione spagnola (Manuel Avino) è vicepresidente. Presidente della la FIA in Europa”.

“Quindi questo primo passo non è ancora avvenuto. Quando la Federazione spagnola considera questo progetto valido e si interessa, lo trasferisce alla FIA. Perché? Perché parlano come qualsiasi circuito urbano e in questi casi ‘ la prima cosa che devi fare è ratificare e ratificare cose del genere. Chi fa l’intero processo? Federazione Internazionale dell’Automobile. La Federazione spagnola non ha ricevuto nulla, quindi non ha indirizzato nulla alla FIA. La FIA non ha ricevuto nulla. Nessuno, nessun ingegnere, nessuno sta ancora lavorando a questo progetto di cui è stato riportato recentemente dalla stampa giorni”.

Il nostro sito “Motorsport.com” ricorda che nella maggior parte dei casi, senza andare oltre gli ultimi ad aderire al calendario della Formula 1, si raggiunge prima un accordo commerciale con la Formula 1 (Madrid lo ha già fatto) e poi il circuito viene allineato con la federazione International Motors. . Infatti, in Formula 1 e in qualsiasi campionato FIA, vedrete, al momento della presentazione del calendario, che alcuni Gran Premi appaiono come “Soggetto a Omologazione” o “In Attesa di Omologazione” il che dimostra che Questo non è il primo passo Per inserire la gara nel calendario.

“Allora”, continua Sanz de Barros, “quando si ha la forza sportiva che l’ha approvato, e la pista omologata e compatibile, e tutte queste cose sono accadute, c’è ancora un altro passo, cioè che ci sia un grande combattere, e ormai, per più di qualche anno, avrà luogo.” Mettilo sul calendario, perché c’è una lista d’attesa.” Questo è il passaggio che manca a Madrid affinché la Formula 1 trovi una soluzione al fatto che la gara della capitale e il Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya hanno un contratto per il 2026. “Quindi il calendario deve essere approvato in cui si svolgerà una delle 23, 24, 22 o 22 gare oppure “Si terrà a Madrid. Questa, che è un’altra parte del processo, non è ancora avvenuta. Poi ci sarà un altro accordo più tardi, quando sarà fatto tutto, di solito c’è un accordo commerciale e i diritti televisivi o qualcosa del genere.”

“In questo caso forse avremmo cominciato in casa, ma non dico di no, dico solo che ad oggi né la Federazione spagnola, né l’Autorità nazionale spagnola, né la FIA hanno ricevuto alcun documento o qualcosa su quel progetto che abbiamo visto di recente su Press. Il giorno in cui lo riceveremo, lo studieremo”.

Il primo vicepresidente, che qualche mese fa definiva “rumore” le informazioni su Madrid, ritiene che nella fuga di notizie di Madrid dai media entrino in gioco anche alcuni interessi politici. “In Spagna, come ho detto prima, il presidente della federazione è il vicepresidente del motorsport in Europa. Vedremo, ma c’è un processo che dobbiamo rispettare e lì ci sono altre persone che aspettano. E in Spagna, in Inoltre, abbiamo la situazione politica spagnola con il governo, perché ho letto “Anche molto su Madrid che cerca di rubare Barcellona, ​​o che tenta di uccidere Montmelo, o cose del genere. Finora, niente. Questa è un’altra cosa ‘qualcosa che noi ‘dovrò valutare più tardi.’ La Spagna può avere due gare in calendario? Sì, ne abbiamo tre negli Stati Uniti e due in Italia. perché no? Lo abbiamo già fatto? SÌ. È facile? NO. “È possibile? “È possibile, ma finora, con tutta la richiesta che abbiamo, non credo che sia facile.”

“Ma senza il minimo dubbio, penso che il modo in cui è stato messo insieme non sia corretto perché potrebbe aver risentito della situazione politica che stiamo vivendo tra Madrid e Barcellona, ​​e inoltre, abbiamo avuto qualche esperienza in passato ” Indica una questione che sembrava interessante a Madrid e che si è conclusa con una delusione: “Quando stavamo cercando di portare un torneo per i Giochi Olimpici del 2030 a Madrid, a causa di fughe di notizie e della mancanza di processi di follow-up, non è successo. “Io Spero che non sia così, perché mi piacerebbe fare carriera a Madrid”.

In conclusione ha lasciato una frase molto interessante: “È questo l’unico progetto che conosco che prevede la Formula 1 a Madrid? No. Almeno ne conosco altri due. Ma questo è quello che posso condividere con voi per ora”.