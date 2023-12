Moises Ramírez e Alexandre Dominguez, i due finalisti

Moises Ramírez e Alexandre Dominguez sono stati i protagonisti della prima finale della LigaPro 2023 tra Independiente del Valle e Liga de Quito. Con le loro parate hanno impedito che le urla del gol riempissero l’atmosfera dello stadio Banco Guayaquil, quindi con il punteggio di 0-0 tutto si deciderà nella gara di ritorno.

Ramirez e Dominguez, numeri finali API

La persona che ha lavorato di più è stato il portiere bianco. La squadra locale è stata quella che è avanzata di più e anche quella che è arrivata di più, registrando 8 tiri tra i tre bastoncini, rispetto ai due registrati dalla trasferta. L’esperto portiere ha continuato la sua serie positiva ed è stato un grande supporto per il campionato, impedendo loro di segnare contro gli attacchi dell’Independiente.

LigaPro Betcris è in diretta su Star+! Il Campionato Ecuador 2023 può essere giocato su Star+ per tutto il Sud America, incluso l’Ecuador. Partite in diretta, i migliori contenuti e molto altro ancora. entra adesso

Imparentato 2 correlati

Ha bloccato il tiro di Junior Sornoza con la punta del piede e ha preso un preciso calcio di punizione di Kendre Baez, che stava andando in porta. Era un leader, come sempre, comandava la sua difesa ed era la voce motivante per l’intera squadra. Nonostante la pressione, è sempre rimasto calmo.

Dal lato locale, sembrava così Ramirez Non avevo molto lavoro da fare per come era andata la partita, almeno nel primo tempo. Ma, Ha effettuato parate chiave per mantenere pulito il suo obiettivo. Ha rischiato la sua forza fisica con una palla terminata da Jose Quintero e poi si sono scontrati, oltre ad un colpo di testa molto vicino al suo gol di Sebastian Gonzalez.

Con una mano è riuscito a respingere il calcio d’angolo, mantenendo la calma dell’Independiente in negozio. Entrambi di alto livello e facenti parte della Nazionale, ora hanno combattuto un duello separato, considerato attualmente decisivo per la definizione del titolo. Nei primi 90 minuti sono stati loro i protagonisti e saranno sicuramente gli eroi della finale decisiva di Casablanca.