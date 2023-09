Champions League: Lazio – Atletico Madrid: il calendario e dove vedere oggi in tv la partita di Champions League

Lazio e Atletico Madrid si affrontano oggi, martedì 19 settembre, alle ore 21.00. Allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita del primo turno di Champions League.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per la Lazio. Quattro giorni dopo il campionato italiano. La squadra della capitale italiana ha ottenuto una sola vittoria e ha perso tre partite. Dopo la sosta per le Nazionali le sensazioni non sono cambiate Hanno perso contro la Juventus 3-1.

Anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone non è più in forma dopo la sosta per le nazionali. Sorprendentemente, i Rojiblancos furono sconfitti al Mestalla con un risultato devastante. Per questo Antoine Griezmann e compagni cercheranno di far pagare i danni alla Lazio a fine gara. Sconfitta contro il Valencia.

Antoine Griezmann alla partita Valencia-Atletico Madrid.

Calendario e dove vedere oggi in tv e online la partita tra Lazio e Atletico Madrid

La partita di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, primo turno della fase a gironi di Champions League, allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. Può essere visto in diretta su Movistar + Champions League 2.. Puoi anche seguire la partita tramite Narrazione da Radio Marca e con commento in diretta dal sito Marca. Di due ore, l’anteprima continua e undici. Dopo la partita potrai leggere la storia, le dichiarazioni dei campioni e vedere il riepilogo con le migliori giocate e gol.