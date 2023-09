Nakashima ricorda la sua vittoria alle Next Generation ATP Finals | Giro dell’ATP

Brandon Nakashima è tornato alle Next Gen ATP Finals per la seconda volta lo scorso novembre dopo aver raggiunto le semifinali nell’edizione 2021. La sua seconda apparizione a Milano è stata notevole per l’americano, che è stato dichiarato campione dopo aver vinto tutte e cinque le sue partite .

Nell’edizione Moment In Time di ATP Uncovered, Nakashima ci porta dietro le telecamere e ripercorre il suo tempo attraverso le varie fasi del torneo, dalla sua solvibilità nella fase a gironi alla tensione negli ottavi di finale.

Nakashima ha affrontato Jiri Lehka due volte in quattro giorni, gareggiando contro la Repubblica Ceca in finale dopo averlo sconfitto in due set nella fase a gironi.

“È stata una nuova esperienza per me, poiché ho dovuto affrontare un giocatore due volte nello stesso torneo”, ha detto Nakashima. “Ho cercato di non pensare alla prima partita, perché sapevo che stavo giocando un buon tennis e ho giocato una grande partita in semifinale. Sapevo che dovevo arrivare alla finale con molta fiducia”.

Nakashima ha ricordato i suoi preparativi per il duello finale e ha spiegato i pensieri che gli attraversavano la mente durante il match point.

Dopo aver alzato la coppa come campione imbattuto, Nakashima ha celebrato il titolo con la sua squadra. Godetevi i festeggiamenti e altri contenuti dietro le quinte nel video qui sotto.