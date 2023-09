Lega e | Il gol a centrocampo di Angela Sosa, la giocata brillante di Una Patel o la parata di Quiñones: i momenti più belli della seconda giornata di Women’s League

L’attaccante colombiano del Real Madrid, Linda Caicedo, intercetta la palla davanti al difensore del Valencia F. Curly Real, durante la partita corrispondente del secondo turno della F League (EFE/Ana Escobar)

La mancanza di modelli femminili affligge gli attuali atleti d’élite: “Adesso lo siamo”

Finalmente è ripresa la Lega francese di calcio: dopo essere stata sospesa la prima giornata a causa di uno sciopero indetto dai giocatori, la competizione ha potuto finalmente riprendere questo fine settimana grazie all’accordo siglato tra i calciatori e la Lega francese. L’inizio della competizione è stato segnato dalle polemiche sul caso Rubiales e dal rifiuto dei giocatori di indossare nuovamente la maglia della nazionale spagnola. In mezzo a tutta questa controversia Lega femminile, un inizio di campionato che ha lasciato momenti di ogni tipo. Da un gol da centrocampo di Angela Sosa, o da un passaggio brillante di Una Patel, o da un gol in soli quaranta secondi dell’Atene, o da una parata da sogno di Quiñones. Polemica anche in uno stadio dopo che il giocatore della Real Sociedad, Ani Itquezarreta, ha ricevuto un cartellino rosso diretto, e sono stati lanciati avvertimenti al Levante, dopo… Infortunio ad Alba Redondo.

Ci sono obiettivi difficili da raggiungere, come una rovesciata, un gol olimpico (dall’angolo), o da centrocampo, e quest’ultimo è quello raggiunto Angela Sosa Superare il Levante F. nel tabellone nella partita contro il Siviglia F. È stato un po’ complicato a causa della distanza dal centro del cerchio alla porta, circa 45/50 metri. Ma il cannone alle gambe del centrocampista non ha limiti.

La partita è iniziata con un passaggio sfortunato di un giocatore del Siviglia, che ha lanciato la palla ai piedi di Sosa. Dopo aver avanzato qualche metro, alzò la testa per osservare il portiere avversario e decise di sfruttare la sua posizione avanzata. Ha lanciato una media di battuta di Zabumbazo Dal cerchio centrale, il portiere del Siviglia non riesce a fermarlo e la palla finisce in rete.

A Battaglia di Onna Quella non era una partita qualunque, è stato l’incontro con i tifosi e la maglia a farla crescere Il suo ritorno al Barcellona F Il calciatore ha saputo essere all’altezza della situazione. La squadra è stata la migliore della partita e della giornata, con una prestazione impeccabile durante tutta la partita contro il Madrid CFFF. Non solo, ha anche aiutato il collega Asisat Oshoala a segnare il secondo gol dei blaugrana, con un gol. Gioco brillante.

Era l’85° minuto della partita, quando Patel ha iniziato a giocare sulla fascia sinistra, che è riuscito a dribblare due avversari e ad avanzare verso la porta avversaria. In quel momento, ha visto i progressi accanto a lui in mezzo all’area e con un passaggio perfetto, Oshoala ha concluso come voleva, segnando il secondo gol per il Barcellona, ​​il gol che ha deciso la partita.

L’Athletic Bilbao non ha avuto un inizio di stagione dei migliori, poiché ha subito la prima sconfitta contro l’Atletico Madrid F, 3-0. Tuttavia, c’è un giocatore della squadra delle Lioness che si è distinto nonostante lo sfortunato risultato: il portiere della squadra, Maria Asuncion Quiñones. Il portiere si alzò Una delle migliori soste dell’intera giornata.

La partita è iniziata con l’Atletico Madrid F che ha attaccato dalla fascia destra. Marta Cardona aveva la palla tra i piedi quando all’altezza dell’area di rigore ha deciso di darla a Lisi Maria Santos, che ha colpito per prima la palla cercando di metterla nell’angolo della porta, con uno di quei tiri che sembrano imparabili , ma c’erano i Quinones. La leonessa volò in aria per fermare la palla con una mano.

La Real Sociedad FC è stata tormentata da polemiche nella partita contro il Granada FC. La partita finì in parità ad un certo punto, quando Naya Garcia Aguilar, giocatrice del Granada F., entrò da un cross per prendere la palla, come fece lei. Anne EtxzarretaMa quest’ultima, invece di toccare la palla, ha effettuato un contrasto violento sull’avversaria, che le è costato caro Rosso dritto. La difesa non poteva credere al colore della carta che avevano appena mostrato. L’arbitro che ha diretto la partita per la giocatrice della Real Sociedad F. ha dichiarato che aveva piantato chiodi nella gamba della sua avversaria e quindi ha ritenuto che meritasse di essere espulsa. Al termine della partita alcuni giocatori si sono rivolti all’arbitro per criticare la sua decisione di espellere la loro collega.

La partita tra Madrid CFF F e Barça F (Diego Soto/Getty Images)

Anche il primo giorno mette in evidenza Gol di AteneGiocatore del Real Madrid F., contro il Valencia F. Un gol che forse è uno dei più rapidi della competizione, visto che l’esterno ha messo la palla tra i tre pali in poco più di 40 secondi. In questo modo la squadra bianca è partita in vantaggio sul tabellone praticamente dall’inizio della partita. Al 72′ è Naomi Feller a segnare il secondo gol, aumentando la distanza dall’avversaria.

A questo si aggiunge Infortunio ad Alba Redondo, attaccante del Levante F., nella partita contro il Sevilla F. La giocatrice ha subito un’interferenza da parte dell’avversario al momento del tiro in porta, quindi è caduta direttamente a terra e dovevano essere presenti i passaggi decisivi per prendersi cura di lei. Dopodiché la giocatrice è stata immediatamente sostituita perché non poteva continuare in campo. Al momento non è nota la gravità dell’infortunio.

Infine, un altro momento della giornata è stato quello tra Madrid CFF F e Barça F, durante il loro incontro nella prima partita di campionato. Le acque di Dana hanno causato danni in molte parti della Spagna, soprattutto nella capitale, e i campi non sono stati esenti da quest’acqua pesante. Con il campo allagato, i giocatori del Real Madrid e del Barcellona hanno iniziato la partita e si è subito notato che la palla non seguiva la direzione normale, ma rotolava in modo irregolare.