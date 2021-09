Gustavo Alvaro ha diverse alternative offensive per affrontare il Paraguay

La squadra ecuadoriana ha completato un doppio allenamento il 31 agosto 2021. Il primo, in mattinata, si è svolto a casa preferita E il secondo, nel pomeriggio, in Pomasqui .complesso, che appartiene alla Liga de Quito.

L’allenatore di La Tre, Gustavo Alvaro, si allena per la rosa con cui uscirà ad armi pariaffrontare il Paraguay, Il 2 settembre, per le qualificazioni per ecoppa del mondo qatar 2022, All’inizio della storia tripartita.

I principali dubbi dello stratega nel blocco offensivo. Finora, Alvaro Prova due sistemi diversi, Uno con due attaccanti e l’altro con un attaccante accompagnato da attaccanti alle estremità.

Per quanto riguarda la difesa, DT è chiaro su quali giocatori utilizzerà. Un paio di Felix Torres e Javier Arriaga È il giocatore che inizia a unire, seguendo i trascorsi dei giocatori al Barcellona. Byron Castillo e Diego Palacios Si sono allenati come linebacker in attesa dell’arrivo di Pervis Estupiñán.

Queste le opzioni offensive di cui si occupa Alfaro:

Opzione 1: Un’opzione che Alfaro gestisce è avere due uomini al vertice. L’interno del Valencia sarà accompagnato dal capitano del Tri Brian Angulo, che farà il suo debutto nei turni di qualificazione, grazie alla sua bella prestazione nella messicana Cruz Azul.

Opzione 2: Un’altra alternativa è l’inserimento dell’Iner Valencia come unica punta con i flanker e la seconda punta che parte dalle retrovie. In questo scenario Alfaro analizza la possibilità di schierare Ángel Mena alle spalle di Superman, con Gonzalo Plata a destra e Jhojan Julio a sinistra.

Opzione 3: Con lo stesso schema, un’altra alternativa per Alfaro è quella di accompagnare il Valencia con Jhojan Julio come attaccante più lontano. Con ciò, Mina occuperà la fascia destra, mentre Joao Rojas potrà agire sulla sinistra.

Opzione 4: In questo, lo stesso schema e i giocatori verranno ripetuti come nella terza opzione. L’unica alternativa sarebbe l’Estobian come ala sinistra e mantenere Diego Palacios come parte di quella squadra.