La Bundesliga torna con il giocatore del Bayern di Kane come contendente per batterlo

All’Allianz Arena si sono sentiti orfani di un attaccante garantito da quando il polacco Robert Lewandowski è andato al Barcellona nel 2022. Ecco perché l’arrivo del capitano dell’Inghilterra ha dato ai tifosi bavaresi un’iniezione di speranza in vista della Bundesliga, che inizia venerdì.

Questo processo è insolito per il Bayern Monaco, che ha battuto il record per il pagamento del valore del contratto, in un processo che supera i 100 milioni di euro ($ 110 milioni).

Molti hanno ricordato le parole dell’ex presidente del Bayern Uli Hoeness, che ai suoi tempi disse che il club “non pagherebbe 100 milioni per un giocatore anche se avesse i soldi” per questo.

Brutto inizio

L’inizio ufficiale di Bayern e Kane con i nuovi colori non è stato del tutto positivo: sabato scorso, la squadra di Monaco ha perso 3-0 in casa contro l’RB Lipsia nella Supercoppa tedesca.

L’allenatore del Bayern Thomas Tuchel si è lamentato: “È inspiegabile. È stato davvero così la scorsa stagione, oggi ci siamo lasciati molto”.

Kane può fornire l’obiettivo di cui ha bisogno il calcio tedesco dei pesi massimi?

Il Bayern è stato vicino a cedere il titolo nazionale l’anno scorso al Borussia Dortmund, che è crollato nell’ultima giornata dopo essere stato costretto al pareggio casalingo dal Mainz.

Con 71 punti, il punteggio più basso dalla stagione 2011-2020, il Bayern è stato campione.

L’allenatore Julian Nagelsmann è stato esonerato a marzo e sostituito da Tuchel dopo che il Bayern è stato eliminato dalla Coppa di Germania e dalla Champions League.

Subito dopo il titolo di Bundesliga, si è saputo dell’addio del direttore sportivo Hasan Salihamdic e del presidente del consiglio Oliver Kahn. Due figure di lancio hanno mostrato che, nonostante la nuova invasione della Bundesliga, le acque erano turbolente in direzione del club.

Kane, alla sua prima conferenza stampa da giocatore del Bayern, è stato ambizioso e ha fatto riferimento al suo obiettivo in Champions League: “Sono qui per vincere la Champions League con questa squadra”.

La partenza di Kane coincide con quella del senegalese Sadio Mane, diretto in Arabia Saudita.

Mane non è riuscito a colmare l’enorme vuoto lasciato da Lewandowski nel 2022, che ha chiuso otto anni al Bayern, con un record di 344 gol in 375 partite.

Dortmund e Lipsia, giusto?

Il Borussia Dortmund, dopo essere andato vicino alla conquista del titolo la scorsa stagione, proverà a centrare il suo obiettivo in questa stagione, motivo per cui si è anche rafforzato, soprattutto con Marcel Sabitzer, giocatore austriaco del Bayern Monaco.

Dovrà affrontare il difficile compito di rimediare alla partenza dell’inglese Jude Bellingham, passato al Real Madrid.

L’RB Lipsia emerge come la terza favorita per il titolo e l’ampia vittoria nella Supercoppa tedesca ne è una conferma.

Lo spagnolo Dani Olmo ha segnato una tripletta contro il Bayern in quella partita. Per la nuova stagione si è rafforzata anche con la belga Lois Openda, protagonista nella versione francese 2022-2023. Il Lipsia ha perso, sì, il francese Christopher Nkunku, che ha firmato per il Chelsea.