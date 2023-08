Venus Williams e Wozniacki ricevono gli inviti agli US Open

Venus Williams tornerà agli US Open all’età di 43 anni e Caroline Wozniacki l’accompagnerà nel suo ritorno ai tornei del Grande Slam.

La United States Tennis Association ha annunciato mercoledì che entrambi i giocatori hanno ricevuto l’invito a partecipare all’ultimo grande torneo della stagione.

La Williams è stata la campionessa degli US Open nel 2000 e nel 2001, due dei suoi sette titoli del Grande Slam. Un anno dopo il ritiro della sorella minore Serena dopo il torneo, Venus Williams tornerà a Flushing Meadows, dove ha raggiunto la finale al suo debutto nel 1997.

Appena tornata in tournée dopo aver saltato quasi sei mesi a causa di un infortunio, questa settimana ha registrato la sua prima vittoria contro una delle prime 20 giocatrici in quattro anni, sconfiggendo la 16esima testa di serie Veronika Kudermetova 6-4, 7-5. Campionato aperto di Cincinnati.

La danese Wozniacki ha annunciato il suo ritorno in tournée a giugno, tre anni dopo essere partita per mettere su famiglia. Gli organizzatori degli US Open hanno immediatamente confermato che gli avrebbero offerto un invito a un torneo in cui è arrivato due volte in finale. L’ex numero uno del mondo, madre di due figli con marito ed ex giocatore di basket David Lee, ha ottenuto la sua prima vittoria al suo ritorno a Montreal la scorsa settimana.

L’argentino Juan Martín del Potro, campione del torneo nel 2019, avrebbe dovuto ricevere un invito per dire ufficialmente addio al tennis. Ma il suo nome non compariva sulla lista degli invitati. Del Potro non gioca da quando ha perso contro il connazionale Federico Delbonis all’ATP Tour di Buenos Aires nel febbraio 2022.

L’attività inizierà alle estrazioni principali degli US Open il 28 agosto.