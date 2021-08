Sergio Busquets e Jordi Alba hanno tagliato gli stipendi per aiutare Barra

NSNel vortice delle ultime ore di mercato, il file Barcellona Annuncio questo martedì nella liquidazione dello stipendio Jordi Alba e Sergio Busquets. I due giocatori, che da diversi giorni hanno raggiunto un accordo con l’entità del Barcellona, ​​si uniscono al Gerard Biko.

Il lunedì della scorsa settimana è uscito alla luce Jordi Alba Aveva raggiunto un accordo con il club per abbassare il suo record, e due giorni dopo è stato così Sergio Busquets Quale Inoltre Ha dato il via libera all’adeguamento degli stipendi. Non resta che il comunicato ufficiale del Barcellona, ​​diffuso martedì.

Con questo processo, l’FC Barcelona è riuscito a segnare La Liga al Kun AgeroNonostante l’argentino sia rimasto infortunato fino a novembre, ha anche esteso il limite di stipendio.

I due giocatori hanno raggiunto un accordo più o meno alle stesse condizioni, un taglio dello stipendio del 25% e un differimento di parte del token. dopo va bene Pico, Alba e Busquets Ora resta solo che l’ultimo capitano, Sergi Roberto, anche se il suo caso è un po’ più complicato.

L’entità del Barcellona sta trattando con un giocatore rios Proroga del suo contratto, che scade il prossimo giugno, e la riduzione si rifletterà già. Non c’è ancora nessun accordo tra le due parti. Al momento, il giocatore è ignaro del servizio e ha già segnato due gol in questo inizio.

