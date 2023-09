Il programma completo, il formato, le stelle da seguire e dove guardare il torneo

Lasciati alle spalle gli US Open 2023, ci sarà un altro entusiasmante torneo nel mondo del tennis. IL Coppa Laver 2023è contestato Vancouver, Canadada Da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Scopri tutti i dettagli della competizione in modo da poter seguire ciascuna delle partite.

Anche se ci saranno assenze significative come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, tra gli altri, l’evento promette tennis di alto livello. Per quanto riguarda il formato, questa competizione ha un modo particolare di giocare: si formano due squadre, una delle quali è composta da tennisti Europa E un altro da parte dei giocatori rottura Dal mondo.

Saranno gli europei a guidare Björn Borgmentre quelli che rappresentano la squadra globale saranno il loro capitano John McEnroe. Durante ciascuno dei tre giorni della Laver Cup, ogni squadra selezionerà i propri giocatori per giocare partite di singolo e doppio.

Chi vince il campionato? Lui La prima squadra segna 13 punti Ottenuto in ogni partita. Ogni giorno lo sarà Tre duelli in singolo e uno in doppio A Giocato al meglio dei tre setcon la particolarità che l’ultima azione verrà eseguita Partita decisivaa 10 punti.