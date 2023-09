Calcio internazionale | Il Qatar è il punto di non ritorno per Coutinho

Alle 14:18 CEST







Filippo Coutinho Sarà sempre ricordato come uno di quei calciatori che avevano il talento per essere un veterano, ma sono caduti nel dimenticatoio. La sua grande occasione arriva nel 2018, quando… Barcellona Voleva renderlo uno dei volti visibili dell’era “post-Neymar”. Cinque anni dopo il suo arrivo Lo Stato del Qatar Ha 31 anni e non ha ancora debuttato. Conferma il suo triste declino.





Il calciatore brasiliano non rientrava nei piani Unai Emery E il Aston Villa È riuscita a trovare uno sbocco da quando il mercato estivo nelle isole britanniche è stato chiuso. destino, Al Duhail Dalla Qatar League in prestito. Coutinhoche ha finito per firmare un contratto fino al 2026 dopo la sua prima metà di stagione in prestito Parco della Villa per lui Barcellona, Perdere peso nella squadra Con uscita Steven Gerrard.







Prima della fine della scorsa stagione, nella quale ha giocato poco più di 900 minuti in 22 duelli, era già chiaro che prima o poi avrebbe dovuto trovare una via d’uscita. Tuttavia, questa scelta non significa molto per un calciatore con uno dei migliori destrimani d’Europa.

La verità è che è stato presentato come una stella dal suo nuovo club Coutinho Non ha ancora potuto apparire per la prima volta con la maglia della squadra. Al Duhail. Il brasiliano si è infortunato proprio nella seconda giornata premier League In un duello contro Everton E lui rinvenne Lo Stato del Qatar Non si è ancora ripreso dal muscolo bicipite femorale. Si stima che tornerà in campo dopo le vacanze della Nazionale, anche se per il momento è ancora lontano dalla zona verde.









Prestito per una stagione, ma tutto fa pensare che la sua carriera continuerà Coutinho Raggiungere il punto di non ritorno in Qatar. Un campionato di livello molto giusto, lontano dall’attenzione mediatica e senza il ritmo agonistico necessario a un giocatore che non ha espresso i livelli richiesti nella sua seconda avventura in campionato. premier League Con il Aston Villa.