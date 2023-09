Chiavi del legame tra Sporting Cristal e Universitario

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Lo Sporting Cristal non è riuscito a superare l’Universitario de Deportes allo Stadio Nazionale e non è riuscito a riconquistare da solo il primo posto nella finale di campionato. La squadra di Thiago Nunes ha 26 punti, gli stessi della squadra di Jorge Fossati, ma ha una partita in meno rispetto alle altre capolista del torneo.

Cristal e Universitario si sono incontrati nella 13esima giornata della fase finale. accademico

Quali sono i tasti dell’equalizzatore nella versione classica? Te lo spieghiamo:

Rigidità delle giranti

In una partita decisiva per i classici rivali, lo zero non è stato rotto e questo lo si spiega con i difensori di ciascuna squadra. Sia Cristal che ‘U’ hanno creato le loro opzioni, ma entrambi i difensori hanno saputo fermare i tentativi avversari. Ignacio ha eccelso nella difesa del Remense, che ha continuato ad attaccare e indebolirsi sui lanci lunghi, mentre la difesa dell’Al-Talaba ha saputo imporsi nella sua area e neutralizzare le opzioni locali.

Inefficacia di “U”

Se mai c’è stata una squadra che meritava di vincere quella era l’Universitario, ma la squadra di Fossati non ha saputo sfruttare le proprie opzioni. Mentre lo Sporting Cristal ha causato danni a Joao Grimaldo o alle posizioni laterali, la “U” è riuscita a turbare gli avversari attaccando le spalle dei difensori più vulnerabili o con un gioco sciatto. Tuttavia, la squadra studentesca non ha fatto bene l’ultimo tiro e ha finito per pentirsene, arrivando quasi a pareggiare senza reti, incapace di prendere il comando esclusivo della classifica finale.

Nessuna risposta dalla banca

Né Thiago Nunes né Jorge Fossati sono riusciti a cambiare il corso della partita senza ripensarci. L’allenatore brasiliano ha scelto di apportare modifiche offensive e la sua squadra ha aumentato le opzioni, ma non è bastato. Ha eliminato il veterano stratega uruguaiano Piero Quispe – il miglior giocatore della partita – e la “U” ha perso bussola e creatività negli ultimi metri. Né Flores né Calcaterra hanno saputo dargli la quantità di calcio e di pericolo di cui l’Universitario aveva bisogno per vincere la classica partita.