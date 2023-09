Depo Martinez ha elogiato John Doran dopo il suo straordinario gol contro il Crystal Palace

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Lo straordinario gol di John Doran per l’Aston Villa contro il Crystal Palace divenne rapidamente famoso tra la stampa inglese e i suoi compagni di squadra. In questa occasione, Debo Martinez Ha elogiato la prestazione dell’attaccante nel quinto turno della partita di APL.

Duran festeggia il suo meraviglioso gol contro il Crystal Palace. Aston Villa

Il turnover ha cambiato le sorti della partita. La squadra di Emery ha perso in casa e non è riuscita a trovare il modo di pareggiare il punteggio. È stato John Gadder a insegnare loro la risposta con un tiro di sinistro Che è entrato sull’angolo della porta del Crystal Palace e ha dato il via alla rimonta finale per 3-1.

Questo gol, il secondo di Duran in Premier League, ha spinto l’argentino Depo Martinez a lodare la sua prestazione per l’enorme gol segnato a Villa Park.

“Non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, ma abbiamo continuato a provarci finché non abbiamo vinto. Qualunque cosa accada in partita, devo tenere sempre la mia squadra in gioco, è il mio lavoro”, ha analizzato quello che è successo prima del match di Duran. obiettivo. Obiettivo . .

“Sapevo che avremmo segnato un gol. È stato davvero un bel gol, a dire il vero. Duran sta guadagnando fiducia e lo si vede da quello che ha fatto oggi”.Lo ha fatto riferimento al colombiano in un’intervista post partita.

L’Aston Villa è imbattuta in casa da dieci partite e ora dovrà far visita al Chelsea nel prossimo turno di Premier League.