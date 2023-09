Come tornano in Europa Jimenez, Santi e gli “ambasciatori”?

Video1>

Dopo due pareggi contro squadre più abbordabili, i messicani che giocano in Europa tornano nei loro club, dove sperano di brillare il prossimo fine settimana.

Finisci il Storia della FIFA E gli “europei” ha convocato Jaime Lozano Ritornano nel vecchio continente per continuare a competere con i propri club. esp Ti invita a rivedere le prestazioni degli “Ambasciatori” nelle ultime partite con Nazionale messicana Quali sono le prossime sfide con i vostri team:

Il portiere 38enne ha iniziato la partita Australia E UzbekistanHa giocato 90 minuti in entrambe le partite ed è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi aztechi per la sua prestazione contro l’Uzbekistan. Tuttavia, sembra che Ochoa rimarrà la prima scelta Jaime Lozano Per le prossime partite della squadra Tricolore.

L’errore inaspettato commesso da Guillermo Ochoa, con tutte le sue contorsioni e i suoi gesti, ha fatto capire chiaramente che aveva concesso il gol per disattenzione. Imago7/ /Itzel Espinosa

lato Palma È stato un inizio contro AustraliaLa partita in cui ha giocato 83 minuti. contro UzbekistanAraujo è rimasto in panchina per poter partecipare questo fine settimana alla Primera Division spagnola.

Julian Araujo ha una grande concorrenza per la nazionale messicana Immagini Getty

“Machín” è stato titolare in entrambe le partite Messico Nel Storia della FIFA. Inversione AustraliaEdson ha servito come difensore centrale e ha giocato 90 minuti contro UzbekistanAlvarez ha giocato come centrocampista ed è rimasto in campo 59 minuti. L’ex giocatore L Ajax È una componente chiave della squadra di Lozano e ora deve concentrarsi sulla continua crescita all’interno degli Hammers.

Edson Alvarez è una componente vitale del sistema di Jaime Lozano Immagini Getty

Il 24enne difensore centrale Genova È stato un inizio contro Australia e Uzbekistan. Vasquez ha giocato 180 minuti Storia della FIFA Nonostante abbia mostrato dettagli delle sue qualità, il difensore è stato uno dei giocatori più indicati dai tifosi dopo i problemi mostrati Messico In entrambi gli impegni.

Johan Vazquez ha lasciato dubbi in difesa in tutta la storia della FIFA Immagini Getty

Stella AEK Atene Faceva parte della formazione titolare contro Australia e Uzbekistan. Pineda ha giocato 77 minuti contro i Socceros e 45 minuti contro i White Wolves. Orbelin non ha espresso le aspettative dei tifosi ed è molto probabile che venga convocato da ‘Jimmy’ per le prossime partite.

Fronte centrale per Feyenoord Finisci il Storia della FIFA Senza gol e un rigore sbagliato contro l’Australia. Lui ‘ChaquitoHa iniziato contro i Socceros ed è entrato come sostituto nella partita Uzbekistan Per giocare gli ultimi 13 minuti della partita. Ha dovuto affrontare critiche per la sua prestazione. Jaime Lozano Ha difeso Jimenez e ha sottolineato il suo atteggiamento in campo.

Santi Jimenez non è uscito bene dalla storia della FIFA: 0 gol e un rigore sbagliato Immagine7

Ex giocatore di Lupi Era una stella Messico Nel Storia della FIFA Segnando tre dei cinque gol segnati dagli Aztechi. Con un gol contro Australia E doppio contro UzbekistanJimenez tornerà in Inghilterra motivato e cercherà di segnare il suo primo gol con la nazionale del suo Paese Fulham. Nella zona minuti Raul ha giocato 120 minuti a partita Storia della FIFA.